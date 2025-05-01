В Минэкономразвития РФ сообщили о повышении тарифов на электроэнергию на 12,6%

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В министерстве экономического развития России сообщили об изменении тарифов на передачу электроэнергии. Индексация начнётся с 1 июля 2025 года и составит 12,6%.
С прогнозом социально-экономического развития РФ, подготовленным специалистами ведомства, ознакомились корреспонденты ТАСС. Согласно документу, с 1 июля 2026 года рост тарифов на электричество для населения составит 9,3%, с июля 2027 года — 6,9%, а с 2028 года — 4,9%. Настоящий прогноз составлен с учётом ожидаемых корректировок уровня инфляции, а также роста оптовых цен на газ.
В министерстве также уточнили, что в связи с установлением дифференцированных тарифов для населения в зависимости от уровня потребления электроэнергии параметры индексации установлены исходя из показателей первого диапазона объёмов потребления (наименьший уровень расходования электричества).
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В министерстве также уточнили, что в связи с установлением дифференцированных тарифов для населения в зависимости от уровня потребления электроэнергии параметры индексации установлены исходя из показателей первого диапазона объёмов потребления (наименьший уровень расходования электричества).
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Александр Бойцов