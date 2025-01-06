Цены на электричество в 2025 году: как изменения ударят по кошелькам россиян

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С 2025 года в России изменится схема расчета тарифов на электроэнергию, что приведет к их росту для большинства категорий потребителей. Доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Осянин, сообщил агентству «Прайм», что будут введены три диапазона потребления электроэнергии, в зависимости от которых устанавливается стоимость киловатт-часа.
Для потребления до 3900 кВтч в месяц тариф составит 6 рублей за кВтч, что на 12% больше текущего уровня. Для второго диапазона (от 3900 до 6000 кВтч) стоимость будет определяться экономически обоснованным показателем, а для свыше 6000 кВтч оплата будет производиться по ставкам коммерческих потребителей.
С 1 июля тарифы дополнительно вырастут в среднем на 12%. Стоимость электроэнергии будет варьироваться от 3,71 до 10,23 рубля за кВтч. Однако социальные льготы на оплату электричества для уязвимых категорий граждан сохраняются.
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В регионах с низким уровнем газификации (менее 5%) будут введены сезонные пороги потребления, чтобы не увеличивать нагрузку на домохозяйства, использующие электричество для отопления зимой.
Изменения коснутся, прежде всего, тех, кто потребляет электроэнергию в больших объемах (например, в целях майнинга или для коммерческого использования).
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