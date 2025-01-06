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Цены на электричество в 2025 году: как изменения ударят по кошелькам россиян

Доцент Осянин: в 2025 в регионах РФ введут три диапазона потребления электричества
Фото: iStock/Aryut

Фото: iStock/Aryut

С 2025 года в России изменится схема расчета тарифов на электроэнергию, что приведет к их росту для большинства категорий потребителей. Доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Осянин, сообщил агентству «Прайм», что будут введены три диапазона потребления электроэнергии, в зависимости от которых устанавливается стоимость киловатт-часа.


Для потребления до 3900 кВтч в месяц тариф составит 6 рублей за кВтч, что на 12% больше текущего уровня. Для второго диапазона (от 3900 до 6000 кВтч) стоимость будет определяться экономически обоснованным показателем, а для свыше 6000 кВтч оплата будет производиться по ставкам коммерческих потребителей.

С 1 июля тарифы дополнительно вырастут в среднем на 12%. Стоимость электроэнергии будет варьироваться от 3,71 до 10,23 рубля за кВтч. Однако социальные льготы на оплату электричества для уязвимых категорий граждан сохраняются.

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В регионах с низким уровнем газификации (менее 5%) будут введены сезонные пороги потребления, чтобы не увеличивать нагрузку на домохозяйства, использующие электричество для отопления зимой.

Изменения коснутся, прежде всего, тех, кто потребляет электроэнергию в больших объемах (например, в целях майнинга или для коммерческого использования).

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#россия
Сирийские власти объявили о беспрецедентном росте зарплат ​на сотни процентов
Новые власти Сирии заявили, что повысят зарплаты госслужащим на 400%
06 января 2025, 03:19

Фото: iStock/mrjo2405

Новые власти Сирии объявили о значительном повышении зарплат в государственном секторе. По словам министра финансов страны Мохаммеда Абазида, которые передает Reuters, выплаты увеличат на 400 процентов.
Мера направлена на стабилизацию экономики, пострадавшей в результате войны и санкций, и вступит в силу с февраля. Зарплаты за январь будут выплачены уже на этой неделе.

«(Это) первый шаг к экстренному решению экономической ситуации в стране», — указал министр финансов.
Ранее государственные служащие при президентстве Башара Асада получали около 25 долларов в месяц, что ставило их за черту бедности. По данным министра, новые шаги призваны экстренно улучшить экономическую ситуацию в стране, где бедность затрагивает большинство населения.

Ранее сообщалось, что новые власти Сирии в своих социальных сетях опубликовали фотографию по итогам недавнего визита в Дамаск министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок и её французского коллеги Жана-Ноэля Барро. Однако изображение главы немецкого МИД на снимке оказалось заретушированным.

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#зарплаты
#бедность
#сирия
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Приднестровье отказалось от помощи Молдавии в закупке газа у Евросоюза
05 января 2025, 18:17

Фото: iStock/Cylonphoto

Приднестровская компания «Тираспольтрансгаз» отказалась от предложения госкомпаний Молдавии оказать посреднические услуги в импорте газа из Евросоюза после прекращения поставок из России. Об этом сообщил госсекретарь Минэнерго Молдавии Константин Боросан в своих соцсетях.
Отмечается, что 2 января «Молдовагаз» и «Энергоком» предложили «Тираспольтрансгазу» функциональный механизм закупки газа на региональных рынках. В этот же день приднестровская компания отказалась от этого предложения.

Также правительство Молдавии обратилось к приднестровским властям с предложением самостоятельно покупать сырье для выработки из него электроэнергии на Молдавской ГРЭС в Приднестровье. Это позволит обеспечить электроэнергией потребителей на правом береге Днестра. Однако ответ пока не был получен.

Напомним, что поставки российского газа в Молдавию были полностью остановлены 1 января после отказа правительства урегулировать проблемы с задолженностью за потребленное топливо. Россия оценила этот долг в 709 миллионов долларов.

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#молдавия
#приднестровье
#газ
#поставки
#россия
#топливо
#правительство
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Китай стал одним из крупнейших экспортёров пива в Россию
Китай вошёл в тройку крупнейших поставщиков пива в Россию
05 января 2025, 14:10

Фото: iStock/Diy13

Китай занял третье место в рейтинге крупнейших экспортёров пива в Россию. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные национальных статистических служб.
За десять месяцев 2024 года Китай нарастил поставки этого алкогольного напитка в Россию в 1,6 раза, достигнув показателей в 29,8 тысячи тонн. Таким образом страна поднялась с шестого сразу на третье место в рейтинге крупнейших российских экспортёров.

Традиционно первое место в рейтинге занимает Германия, которая за первые десять месяцев прошлого года поставила в Росси. 105,3 тысячи тонн пива. Стране удалось сохранить лидерскую позицию, несмотря на снижение объёмов поставок, которые сократились на 24%, по сравнению с 2023 годом.

На втором месте оказалась Чехия, нарастившая экспорт пива на 27%, до 33,1 тысячи тонн.

После Китая, занявшего третье место, идут Литва и Бельгия, в 2023 годов занимавшая второе место.

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#россия
#китай
#пиво
#экспорт
#поставки
#экономика
#торговля
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Господдержка ДНР приблизилась к 4 млрд, а активность бизнеса выросла на 22%
04 января 2025, 06:17

Фото: iStock/spaxiax

Государственная поддержка Донецкой Народной Республики приблизилась к 4 миллиардам рублей, а активность бизнеса выросла на 22%. Об этом рассказал глава региона Денис Пушилин для ТАСС.
«Общий объем поддержки предпринимательства в республике в 2024 году приблизился к 4 миллиардам рублей, что положительно отразилось на предпринимательской активности: сегодня в ДНР более 93 тысяч хозяйствующих субъектов и 25 тысяч самозанятых. Это на 22% выше показателей 2023 года», — рассказал Пушилин агентству.

Также в республике наблюдается увеличение инвестиционной активности. По словам главы ДНР, это произошло благодаря введению свободной экономической зоны в регионе. К тому же он отметил отлаженное введение проектов Корпорацией развития Донбасса в формате единого окна.

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#пушилин
#бизнес
#инвестиции
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Одним банком меньше: Росбанк окончательно присоединился к Т-банку
Росбанк завершил процедуру присоединения к Т-банку
01 января 2025, 14:56

Фото: istockphoto/ultramarine5

В только что наступившем 2025 году уже есть достаточно важные финансовые новости. Росбанк завершил процедуру присоединения к Т-банку (бывший «Тинькофф банк» - прим. ред.) в качестве одного из филиалов.
Соответствующее сообщение опубликовано в телеграм-канале организации «Т-технологии», являющейся головной структурой Т-банка. В уже прошедшем 2024 году на собрании акционеров компании «ТКС холдинг», являющейся владельцем Т-банка, большинством голосов была одобрена интеграция Росбанка в промышленно-финансовую группу.

Владельцы акций также приняли решение о проведении дополнительной эмиссии, так для осуществления сделки потребовался добавочный финансовый источник. По оценкам Международных стандартов финансовой отчётности (МФСО), Росбанк был оценён в 105% от стоимости его активов по итогам 2023 года.

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#технологии
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#активы
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Турецкие компании заняли освобождённые западным бизнесом места на российском рынке
Dünya: компании Турции заняли освобождённые Западом места на российском рынке
01 января 2025, 12:14

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Компании из Турции уверенно занимают места на российском рынке, освобождённые западным бизнесом, поскольку Анкара не присоединилась к санкциям против России и продолжает торговые отношения с Москвой. Об этом сообщает турецкая газета Dünya.
В 2023 году ныне экс-глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе пресс-конференции с американским коллегой Энтони Блинкеном заявил, что Анкара не будет присоединятся к антироссийским санкциям, но при этом не позволяет обходить их.

Отмечается, что Россия продолжает поддерживать дипломатические и экономические отношения с Турцией, которая не стала присоединяться к западному эмбарго и прекращать торговлю с Москвой. Турецкие компании, наоборот, заняли места, освободившиеся после ухода западного бизнеса из России. Теперь они являются крупнейшими игроками на рынке.

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#россия
#бизнес
#рынок
#экономика
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Минэнерго Украины заявило о готовности работать без транзита российского газа
01 января 2025, 11:58

Фото: iStock/Yakobchuk

Газотранспортная система Украины была заранее подготовлена к работе без подачи российского газа в Европу через свою территорию. Об этом в своём Telegram-канале сообщило Минэнерго страны.
Отмечается, что с 1 января украинская газотранспортная система работает в режиме отсутствия транзита газа из России. Инфраструктура была заранее подготовлена к функционированию в таких условиях.

Также ведомство подчеркнуло, что проинформировало о новых условиях работы всех международных партнёров.

Напомним, что 1 января в 08:00 утра «Газпром» остановил поставку топлива в страны Европы через территорию Украины из-за несогласия властей последней продлить соглашение о транзите газа, которое истекло 31 декабря.

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#украина
#россия
#газ
#поставки
#минэнерго
#европа
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Экономист Белогорьев рассказал, чем можно заменить транзит газа через Украину
Экономист Белогорьев считает Турцию альтернативой газовых поставок в Европу
01 января 2025, 11:31

Фото: istockphoto/MikeMareen

Россия может использовать маршруты «Балканского потока» и Трансбалканского газопровода для частичной поставки газа в Европу. Это вполне может заменить украинский транзит.
Об этом в беседе с РИА Новости рассказал директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. По его словам, газ может подаваться через Турцию и Болгарию: по Балканскому потоку» для снабжения Венгрии, Австрии и Словакии. Кроме того, по Трансбалканскому газопроводу в реверсном режиме голубое топливо может поставляться для Молдавии и Румынии.

По мнению эксперта, Венгрия вполне может может дополнительно получить около миллиарда кубометров газа при существующих мощностях. Общий объем газа, который возможно перенаправить через Турцию, составит примерно треть от нынешнего объема транзита через Украину, а это четыре-пять миллиардов кубометров в год.

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#топливо
#газ
#новости
#венгрия
#украина
#турция
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С 1 января МРОТ вырос на 16,6% до 22 440 рублей
01 января 2025, 02:21

Фото: iStock/ArtemSam

В России с 1 января уровень минимального размера оплаты труда вырос на 16,6% до 22 440 рублей. Соответствующее постановление внесено в федеральный закон.
В 2024 году уровень МРОТ составлял 19242 рубля. В сравнении с 2023 годом, этот показатель вырос на 18,5%.

В России МРОТ получают 4,2 миллиона человека. По заявлению премьер-министра РФ Михаила Мишустина, этот показатель к 2030 году должен достигнуть 35 тысячи рублей.

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#мрот
#зарплаты
#рф
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