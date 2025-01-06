Цены на электричество в 2025 году: как изменения ударят по кошелькам россиян

С 2025 года в России изменится схема расчета тарифов на электроэнергию, что приведет к их росту для большинства категорий потребителей. Доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Осянин, сообщил агентству «Прайм», что будут введены три диапазона потребления электроэнергии, в зависимости от которых устанавливается стоимость киловатт-часа.