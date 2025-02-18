В Минфине допустили изменение налоговой политики из-за текущих вызовов

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Российские власти могут прибегнуть к изменению налоговой политики на фоне текущих вызовов. Об этом заявил директор департамента министерства финансов Данил Волков.
«В то же время я хотел бы сказать, что налоговая политика — это не «самостоятельная эфемерная субстанция», это неотъемлемая часть общей государственной политики. И, как показала практика последних лет — 2020-2022 годы и последующие — в налоговой политике, в том числе, реализуются мероприятия, которые исходят из вызовов и угроз, которые стоят перед страной», — поделился Волков с ТАСС.По словам директора, несмотря на возникшие трудности, Минфин настроен выполнить поручение президента РФ Владимира Путина и достичь фиксации основных параметров налоговой системы до 2030 года. Но все же в планы придется вносить коррективы. В пример Волков привел изменения, которые были сделаны некоторое время назад, ведь благодаря им удалось построить сбалансированную бюджетную систему.
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