В Минфине назвали налоговые изменения ответом на многолетний запрос россиян

Семь компаний из Подмосковья приняли участие во встречах российских экспортёров с потенциальными китайскими партнёрами. Они прошли во время визита руководителей правительства китайской провинции Ляонин в Россию, рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.