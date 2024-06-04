В Минфине назвали налоговые изменения ответом на многолетний запрос россиян

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Предложение Минфина установить верхнюю планку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) на уровне 22% в России было оценено замминистром Алексеем Сазановым как сбалансированное решение.
Как сообщает Telegram-канал министерства, Сазонов подчеркнул, что повышенный налог для богатых людей является давним требованием общества.
Замминистр отметил, что в ходе обсуждения налоговых изменений некоторые законодатели высказывались за еще более значительное увеличение ставки НДФЛ для богатых. Однако Минфин пришел к выводу, что уровень в 22% будет соответствовать запросам справедливости.
Кроме того, по словам замминистра, такая ставка по мировым стандартам не является слишком высокой и не ограничивает возможности богатых людей продолжать свою деятельность и зарабатывать.
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Замминистр отметил, что в ходе обсуждения налоговых изменений некоторые законодатели высказывались за еще более значительное увеличение ставки НДФЛ для богатых. Однако Минфин пришел к выводу, что уровень в 22% будет соответствовать запросам справедливости.
Кроме того, по словам замминистра, такая ставка по мировым стандартам не является слишком высокой и не ограничивает возможности богатых людей продолжать свою деятельность и зарабатывать.
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Артем Кузьмин