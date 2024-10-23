Путин: новая инвестиционная платформа БРИКС поддержит национальные экономики

Владимир Путин на саммите БРИКС (Фото: сайт Кремля)
Новая инвестиционная платформа объединения БРИКС поддержит национальные экономики и инвестиции, заявил в рамках саммита в Казани президент России Владимир Путин.
«Предлагаем создать новую инвестиционную платформу БРИКС, которая стала бы мощным инструментом поддержки наших национальных экономик, а также обеспечила финансовыми ресурсами страны Глобального Юга и Востока», — сказал глава государства на заседании расширенного состава.Ранее Владимир Путин рассказал, что может стать причиной нового мирового кризиса.
Саммит БРИКС проходит в столице Татарстана до 24 октября, в нем принимает участие 36 государств, 22 из которых представлены на высоком уровне. Участником мероприятия является также генсек ООН Антониу Гутерриш.
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Никита Кротов