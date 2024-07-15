ВВП Китая в первом полугодии 2024 года вырос на 5%

Фото: iStock/Igor Kutyaev
Валовый внутренний продукт (ВВП) Китая по итогам первого полугодия этого года вырос на 5% в годовом выражении, следует из обнародованных в понедельник данных государственного статистического бюро КНР.
Отмечается, что за первые шесть месяцев 2024 года ВВП Китая составил 8,5 триллионов долларов. По сравнению с тем же периодом прошлого года рост составил 5%.
В первом квартале текущего гоад показатель в годовом выражении вырос на 5,3%, а во втором – 4%.
Также в отчёте указано, что первичный сектор экономики (сельское хозяйство) вырос на 3,5%, достигнув отметки в 422,8 миллиарда долларов. Вторичный (промышленность и строительство) – на 5,8% (3,26 триллиона долларов). А третичный (сфера услуг) возрос на 4,6%, достигнув 4,8 триллионов долларов.
Читайте также:
Россия вошла в десятку государств по доходам от торговли
Xiaomi получила право на производство автомобилей
В Китае предупредили о симметричном ответе на санкции США
В первом квартале текущего гоад показатель в годовом выражении вырос на 5,3%, а во втором – 4%.
Также в отчёте указано, что первичный сектор экономики (сельское хозяйство) вырос на 3,5%, достигнув отметки в 422,8 миллиарда долларов. Вторичный (промышленность и строительство) – на 5,8% (3,26 триллиона долларов). А третичный (сфера услуг) возрос на 4,6%, достигнув 4,8 триллионов долларов.
Читайте также:
Россия вошла в десятку государств по доходам от торговли
Xiaomi получила право на производство автомобилей
В Китае предупредили о симметричном ответе на санкции США
Анастасия Чинкова