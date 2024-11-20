Силуанов: Россия будет использовать доходы от замороженных активов Запада

Антон Силуанов (фото: kremlin.ru)
Россия будет использовать доходы от замороженных активов западных инвесторов, что станет ответной мерой в случае реализации недружественных действий Запада. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия-1». По его словам, это будет адекватным ответом со стороны России.
«У нас тоже заморожены ресурсы западных инвесторов и западных участников финансового рынка, компаний. Доходы от этих активов так же будут использоваться, как и действия тех стран, которые заморозили наши золотовалютные резервы и используют доходы от размещения этих резервов», — отметил он.Силуанов подчеркнул, что Россия начнет пользоваться доходами от замороженных активов Запада после информации о недружественных действиях западных стран.
Ранее Владимир Зеленский, говоря о замороженных зарубежных активах России, заявил, что «честно говоря, это украинские деньги». По его словам, осталось только разработать необходимый механизм, который позволит направлять средства России украинской стороне.
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