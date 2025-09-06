Слуцкий предложил направлять сверхприбыль банков в госбюджет России
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил обращения премьер-министру Михаилу Мишустину и главе ЦБ Эльвире Набиуллиной с предложением создать механизм перераспределения сверхприбыли банков в бюджетную систему РФ для финансирования социальных расходов. Документы имеются в распоряжении РИА Новости.
Инициатива предусматривает разработку правовых механизмов для перераспределения сверхдоходов банковского сектора по аналогии с действующими специальными режимами в нефтегазовой отрасли. Слуцкий подчеркивает, что такая мера обеспечит справедливое распределение финансовой нагрузки и повысит эффективность использования доходов, полученных при непосредственном воздействии государственной политики.
По данным ЦБ РФ, чистая прибыль банковского сектора демонстрирует стабильный рост: в 2022 году — 203 миллиарда рублей, в 2023 году — 3,2 триллиона рублей, в 2024 году — 3,8 триллиона рублей, а за январь-июль 2025 года — уже 2,1 триллиона рублей. При этом значительная часть сверхприбыли направляется на выплаты руководящему составу в форме премий, дополнительных компенсаций и «золотых парашютов», размеры которых значительно превышают средние показатели заработной платы по стране.
Лидер ЛДПР отмечает, что подобная практика создает дисбаланс в распределении финансовых ресурсов и ограничивает возможности их целевого использования в интересах общества и государственной экономики.
