Слуцкий предложил направлять сверхприбыль банков в госбюджет России

06 сентября 2025, 01:18

Фото: istockphoto / SSV-Photo

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил обращения премьер-министру Михаилу Мишустину и главе ЦБ Эльвире Набиуллиной с предложением создать механизм перераспределения сверхприбыли банков в бюджетную систему РФ для финансирования социальных расходов. Документы имеются в распоряжении РИА Новости.