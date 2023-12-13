В России рост цен на яйца продолжает ускоряться

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В России с 5 по 11 декабря цены на куриные яйца выросли на 4,55%, на прошлой неделе рост составил 4,23%. Такие данные приводит Росстат.
«Цены на яйца куриные в 49 субъектах Российской Федерации выросли на 0,2–5,0%, в 33 субъектах — на 5,1–13,5%. В Забайкальском крае и Еврейской автономной области цены не изменились», — говорится в сообщении ведомства.
При этом в Тюменской области яйца даже подешевели на 0,8%.
Ранее Министерство сельского хозяйства РФ сообщало, что поставки куриных яиц из Азербайджана и Турции в ближайшее время может стабилизировать внутрироссийские цены на этот продукт. Отмечается, что была принята оперативная мера в виде обнуления импортных пошлин на ввоз в страну 1,2 миллиарда яиц сроком на полгода.
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Элина Позднякова