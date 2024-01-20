Крупнейший российский производитель томатной пасты столкнулся с нехваткой семян

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Крупные российские регионы-производители овощей столкнулись с нехваткой импортных семян перед весенней посевной. Об этом сообщает РБК.
Вопрос о проблеме нехватки семян рассматривался в ходе совещания в Минсельхозе, которое состоялось 17 января.
На заседании присутствовали представители Астраханской и Волгоградской областей, которые являются крупнейшими российскими регионами-производителями овощей.
Отмечается, что в Астраханской области наблюдается 77% обеспеченность семенами овощных культур, однако у властей возникает обеспокоенность из-за ситуации с семенами томата, обеспеченность которыми составляет порядка 70%.
В Волгоградской области ситуация намного сложнее, поскольку обеспеченность семенами моркови и лука составляет всего 20%. Во Францию и Венгрию были направлены заявки на осуществление поставок, однако ответа на них не последовало.
АПК «Астраханский», который является крупнейшим производителем томатной пасты в России, столкнулся с нехваткой семян томатов. Об этом сообщил гендиректор предприятия Михаил Зайцев. Проблема возникла из-за остановки поставок семян из Нидерландов.
В настоящее время в России нет большого количества отечественных семян для производства томатной пасты, подчеркнул Зайцев.
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На заседании присутствовали представители Астраханской и Волгоградской областей, которые являются крупнейшими российскими регионами-производителями овощей.
В Волгоградской области ситуация намного сложнее, поскольку обеспеченность семенами моркови и лука составляет всего 20%. Во Францию и Венгрию были направлены заявки на осуществление поставок, однако ответа на них не последовало.
АПК «Астраханский», который является крупнейшим производителем томатной пасты в России, столкнулся с нехваткой семян томатов. Об этом сообщил гендиректор предприятия Михаил Зайцев. Проблема возникла из-за остановки поставок семян из Нидерландов.
В настоящее время в России нет большого количества отечественных семян для производства томатной пасты, подчеркнул Зайцев.
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Анастасия Чинкова