Радио1
Главная / Новости / Общество/ Крупнейший российский производитель томатной пасты столкнулся с нехваткой семян

Крупнейший российский производитель томатной пасты столкнулся с нехваткой семян

20 января 2024, 14:53
Фото: iStock/Evrymmnt

Фото: iStock/Evrymmnt

Крупные российские регионы-производители овощей столкнулись с нехваткой импортных семян перед весенней посевной. Об этом сообщает РБК.
Вопрос о проблеме нехватки семян рассматривался в ходе совещания в Минсельхозе, которое состоялось 17 января.

На заседании присутствовали представители Астраханской и Волгоградской областей, которые являются крупнейшими российскими регионами-производителями овощей.


Отмечается, что в Астраханской области наблюдается 77% обеспеченность семенами овощных культур, однако у властей возникает обеспокоенность из-за ситуации с семенами томата, обеспеченность которыми составляет порядка 70%.

В Волгоградской области ситуация намного сложнее, поскольку обеспеченность семенами моркови и лука составляет всего 20%. Во Францию и Венгрию были направлены заявки на осуществление поставок, однако ответа на них не последовало.

АПК «Астраханский», который является крупнейшим производителем томатной пасты в России, столкнулся с нехваткой семян томатов. Об этом сообщил гендиректор предприятия Михаил Зайцев. Проблема возникла из-за остановки поставок семян из Нидерландов.

В настоящее время в России нет большого количества отечественных семян для производства томатной пасты, подчеркнул Зайцев.

Читайте также:

Фермерам в 2023 году передали более 20 участков по программе «Подмосковные 10 гектаров»

Подмосковье признано лидером по числу производителей органической продукции

Подмосковные аграрии с начала года получили более 4 млрд рублей субсидий
#минсельхоз
#сельское хозяйство
#производители
#россия
#предприятия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
РЖД запретит высаживать животных из поездов после смерти кота Твикса
20 января 2024, 13:52

Фото: istockphoto/Gulnara Mandrykina

Российские железные дороги запретят проводникам высаживать животных из поездов после смерти кота Твикса.
Такие изменения внесут в документы о перевозке животных, пишет РЕН ТВ, ссылаясь на сообщение пресс-службы холдинга.

Напомним, кот Твикс ехал в переноске с одним из пассажиров из Екатеринбурга в Тихвин. 11 января проводница увидела, что кот бегает по вагону, схватила его и выкинула на мороз во время остановки в Кирове. Практически шесть тысяч волонтёров присоединились к созданному в Telegram чату о поисках кота Твикса. Труп животного нашли 20 января. Кот замёрз насмерть.

Транспортная прокуратура инициировала проверку по факту инцидента. Специалисты будут оценивать соблюдение законодательства о защите прав потребителей работниками поезда.

Читайте также:

Кота Твикса, выброшенного из поезда, обнаружили мертвым

ТАСС: Выброшенного в Кирове кота Твикса ищут уже почти шесть тысяч человек

В ГД призвали наказать по уголовной статье проводницу, выбросившую кота из поезда
#коты
#животные
#ржд
#новости
#поезд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В ГД призвали наказать по уголовной статье проводницу, выбросившую кота из поезда
Депутат Бурматов: надо привлечь к ответственности проводницу, выбросившую кота
20 января 2024, 13:34

Фото: iStock/Oleg Elkov

Проводница, выбросившая кота Твикса из поезда, должна понести наказание, согласно Уголовному кодексу РФ. Такое предложение выдвинул депутат Госдумы Владимир Бурматов в ходе беседы в РИА Новости.
Ранее волонтёры, занимавшиеся поиском выброшенного питомца, сообщили, что нашли его мёртвым.

Такой исход, говорит Бурматов, фактически означает совершение убийства, поэтому проводницу необходимо привлечь к ответственности по статье УК РФ о жестоком обращении с животными.

Также депутат призвал РЖД провести разъяснительные беседы с персоналом поездов, чтобы подобные ситуации впредь не повторялись.

Ранее МВД сообщило, что не будет возбуждать уголовное дело в отношении проводницы, не ставшей искать хозяина питомца, а сразу выбросившей животное на мороз.

Читайте также:

Кота Твикса, выброшенного из поезда, обнаружили мертвым

ТАСС: Выброшенного в Кирове кота Твикса ищут уже почти шесть тысяч человек

Проводница поезда выбросила из вагона кота одного из пассажиров
#госдума
#уголовное дело
#наказание
#животное
#ржд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Госдуме раскритиковали идею ставить на учёт украинцев с гражданством России
Депутат Синельщиков раскритиковал идею ставить на учёт украинцев с паспортом РФ
20 января 2024, 12:49

Фото: iStock/Mukhina1

Ставить на учёт людей, исходя из их национального признака, недопустимо. Такое мнение выразил первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков.
В беседе с «Лентой.ру» он прокомментировал предложение общественников из движения «Ветераны России» о постановке на строгий учёт украинцев, имеющих российское гражданство. Такое предложение поступило после того, как группа подростков-украинцев, недавно получивших паспорта России, избивала прохожих в Белгороде.

Синельщиков подчеркнул, что постановка на учёт не должна зависеть от национального признака. Если человек совершил правонарушение и склонен в дальнейшем повторять свои противоправные поступки, он будет поставлен на учёт, вне зависимости от национальности.

Читайте также:

Украинцы пытались устроить взрыв газа в Москве, угрожая по телефону школьнику

«Трусы»: Депутат Европарламента высказался об украинских беженцах

В Молдавии столкнулись с ростом числа россиян, желающих получить гражданство
#госдума
#гражданство
#россия
#украина
#жители
#учёт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Генерал Гурулёв предрёк смену элит в России после «голой» вечеринки Ивлеевой
20 января 2024, 11:22

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулёв предупредил о предстоящей смене элит в России. Об этом он сообщил в эфире «Царьграда».
Комментируя нашумевшую «голую» вечеринку блогерши Анастасии Ивлеевой, генерал предрёк смену элит. Причём, по его словам, это затронет как звёзд, покинувших Россию, но тайно возвращающихся для проведения концертов, так и тех, кто их покрывает.

Собеседник «Царьграда» подчеркнул, что вечеринки подобного характера происходили и ранее, но на них не обращали внимание. Однако именно сейчас настало время для избавления от этого.

Гурулёв подчеркнул, что проведение как таковой «голой» вечеринки не является нарушением российского законодательства. Однако санкции последовали, поскольку такого рода мероприятия нарушают все нормы морали и границы дозволенного.

Читайте также:

Певица Анна Asti сбежала из России после «голой вечеринки»

Путин впервые прокомментировал «голую вечеринку» Ивлеевой

Ивлеева не признала вину в суде после скандальной «голой вечеринки»
#россия
#санкции
#мероприятия
#ограничения
#будущее
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В российских школах «Обществознание» будут преподавать с 9 класса
20 января 2024, 09:52

Фото: istockphoto/Marina Troynich

Предмет «Обществознание» будут преподавать в школах, начиная с 9 класса.
В данный момент проводится работа по изменению программы и подготовке нового учебника.

Об этом рассказала сенатор, заместитель главы комитета по образованию, науке и культуре Совета Федерации Екатерина Алтабаева в эфире радио «Спутник в Крыму».

«У нас этот предмет преподавался с 6-7 классов, сейчас будет выведен он в старшее звено. Но главное не в этом, а в том, что программа уже меняется. Она по своему содержанию не отвечает той суверенной системе образования, единому образовательному процессу, который мы сейчас выстраиваем. Будут переписаны учебники»,-заявила сенатор.
Алтабаева предполагает, что с 1 сентября нынешнего года внесут изменения по перераспределению часов в учебном плане для предмета «Обществознание». Вероятно, их выведут в 9-10 классы.

Ранее председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг (АИДТ) Михаил Ветров предложил дополнить школьные уроки обществознания или домоводства разделом о грамотном уходе за домашними питомцами.Он отметил важность правильного ухода за животными и в целом за окружающей средой.

Читайте также:

Глава АИДТ Ветров предложил учить в школах уходу за питомцами

В Подмосковье упростили оформление документов для школьных турпоездок

Школьникам предложили поучаствовать в творческом проекте «Возвращение к слову»
#школа
#уроки
#ученики
#образование
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России отцам в декрете предоставят льготы
Депутат Бессараб: отцы в декрете смогут бесплатно повышать квалификацию
20 января 2024, 09:24

Фото: istockphoto/PIKSEL

Отцам, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, будут наравне с матерями бесплатно предоставляться соцгарантии по профессиональному обучению и повышению квалификации на специальности, которые востребованы на рынке труда.
Об этом «Ленте.ру» рассказала Светлана Бессараб, член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов.

«Как раз в преддверии Нового года на мое письмо ответило Правительство Российской Федерации. У нас раньше только мамы имели это право. Долго пришлось биться за эту тему, но в конечном итоге мне дали положительный ответ. Я очень рада этому», — рассказала Светлана Бессараб.
Ранее уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец выступила с инициативой не ограничивать учёт страхового стажа для многодетных матерей.

По её словам, сейчас женщины, родившие и воспитавшие более четырёх детей и находившиеся в декрете до 1,5 года с каждым ребёнком, уже в заведомо невыгодных условиях. По словам Волынец, складывается ситуация, когда пенсия уменьшается из-за неучёта остальных периодов ухода за детьми, которые родились в семье после четвёртого ребёнка.

Читайте также:

Волынец призвала не ограничивать страховой стаж многодетных матерей

2 тысячи подмосковных мам в декрете смогли получить новые профессии

Хватит его насиловать: демограф Ткаченко призвал не развивать материнский капитал
#дети
#родители
#отпуск
#профессия
#работа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Microsoft заявила, что российские хакеры взломали учётные записи её сотрудников
20 января 2024, 06:38

Фото: iStock/Wirestock

Американская корпорация Microsoft выпустила официальное заявление, в котором она утверждает, что зафиксировала взлом нескольких учетных записей сотрудников компании со стороны связанных с Россией хакеров.
По данным компании, якобы связанные с Россией хакеры из группы Midnight Blizzard получили доступ к «крайне небольшому проценту» корпоративных почтовых ящиков представителей руководства компании, а также отдельных сотрудников, в том числе из подразделений по кибербезопасности. Корпорация утверждает, что хакеры похитили документы, которые содержали информацию об их группе.

Microsoft обнаружила государственную атаку на корпоративные системы 12 января, и уже начала расследование инцидента.

Украинский оператор связи «Киевстар» понёс убытки примерно на 95 миллионов долларов. Российские хакеры уничтожили практически всю сетевую инфраструктуру провайдера. Российские хакеры из группировки «Солнцепёк» взломали серверы «Киевстара» и подвергли ресурсы компании DDoS-атакам ещё в декабре. Эта кибератака положила начало каскаду сбоев по всей Украине. В частности, в разных регионах страны была нарушена работа банков и предприятий связи. Оператор не может оправиться от последствий действий хакеров до сих пор. Поначалу в компании пытались смягчить репутационные потери и говорили только о 40% разрушенной сетевой инфраструктуры. Однако оказалось, что из строя выведено практически всё оборудование, касающееся как программного обеспечения, так и «железа».

Читайте также:

Почти всю инфраструктуру компании «Киевстар» уничтожили российские хакеры

Хакеры взломали сайт Киевского облсовета и оставили послание для Зеленского

Российские хакеры успешно атаковали сайты МО и спецслужб Польши и стран Балтии
#компании
#расследование
#хакеры
#россия
#сша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ТАСС: Выброшенного в Кирове кота Твикса ищут уже почти шесть тысяч человек
20 января 2024, 03:30

Фото: РИА Новости

Практически шесть тысяч волонтёров присоединились к созданному в Telegram чату о поисках кота Твикса, которого проводница РЖД 11 января выбросила из поезда на железнодорожном вокзале Кирова.
Напомним, ранее стало известно, что проводница поезда, следовавшего из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, выбросила из вагона кота, принадлежащего одному из пассажиров, во время стоянки в Кирове.

Кот, который ехал домой после операции на кишечнике, находился в переноске согласно правилам РЖД, однако сумел выбраться из нее и стал свободно гулять по вагону, после чего исчез. Записи камер наблюдения подтвердили, что проводница выкинула кота из поезда. Владелец питомца обратился в транспортную полицию, а также за помощью к волонтерам, которые присоединились к поискам. За нахождение кота была назначена награда в размере 30 тысяч рублей.



Была проведена проверка, в ходе которой было выяснено, что «по невыясненным причинам проводником было принято решение удалить беспризорное животное из поезда». Сама опрошенная проводница сообщила, что узнала о коте от других пассажиров, пыталась найти его владельца, но не смогла, предположив, что животное забрело в вагон случайно.

Хозяева кота подали заявление в полицию, но дело по статье «Самоуправство» было отклонено, поскольку не было признаков преступления.

Ранее в Telegram-канале РЖД сообщили, что компания приносит извинения за произошедшее и уже начала служебное расследование после инцидента. «Сделаем всё возможное, чтобы вернуть Твикса и не допускать таких инцидентов впредь», — отметили в пресс-службе.

В свою очередь, в кировском паблике «Zoki cat cafe котокафе Киров» пишут, что животное видели на станции и даже подкармливали, а потом рассказали, что незнакомая женщина забрала кота, но он выскочил из рук и убежал рядом с ТЦ БУМ, который находится у ж/д станции Киров.

Читайте также:

Владелица выброшенного из поезда кота Гайфуллина заявила о его поисках

Проводница поезда выбросила из вагона кота одного из пассажиров

Подмосковные автоинспекторы вернули хозяевам сбежавшего пса
#коты
#ржд
#поиски
#животные
#волонтеры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На базе в Бахрейне столкнулись между собой два британских минных тральщика
20 января 2024, 02:40

Фото: iStock/GenoEJSajko

Два британских минных тральщика столкнулись в гавани на королевской военно-морской базе в Бахрейне, сообщило издание UK Defence Journal.
В соцсетях распространилось видео, на котором видно, как HMS Chiddingford, следуя задним ходом, врезается кормой в левый борт HMS Bangor. Первый корабль относится к классу Hunt и вступил в строй в 1984 году, а второй является представителем Sandown и несет службу с 1999 года.



«Нам известно об инциденте с участием двух тральщиков в Бахрейне. В результате произошедшего никто не пострадал, и было бы некорректно давать дальнейшие комментарии, пока расследование инцидента не завершено», — ответил на вопрос издания представитель королевских военно-морских сил.

У ВМС Британии наблюдаются самые худшие среди трех подразделений показатели по набору служащих, написало ранее издание The Telegraph. Поясняется, что будут списаны корабли HMS Argyll и HMS Westminster, который ранее отремонтировали.
Военные корабли либо утилизируют, либо продадут союзным государствам.

Читайте также:

Британские ВМС заявили о несанкционированном проникновении на судно у Сохара

Британия спишет военные корабли из-за недостатка моряков, пишут СМИ

The Sun: Британская атомная подлодка могла утонуть в Атлантическом океане
#вмф
#великобритания
#корабль
#столкновение
#происшествия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф