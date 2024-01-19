Россиянам пообещали стабилизацию цен на яйца только в мае

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В России впервые с июня подешевели яйца. Согласно данным Росстата за неделю с 10 по 15 января, розничная цена на них снизилась на 0,2%. Однако заместитель исполнительного директора российской ассоциации экспертов рынка ритейла (РАЭРР) Шамиль Магомедов заявил «Радио 1», что полностью стоимость продукта нормализуется только в мае.
По словам эксперта, на стоимость яиц повлиял курс доллара и повышенный интерес россиян к продукту. Он отметил, что в преддверии Пасхи спрос снова начнёт расти и удержать цены не получится.
Он подчеркнул, что решить проблему поможет контроль себестоимости яиц. Контролировать это, по его мнению, должно министерство сельского хозяйства РФ.
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«Я думаю, что цены нормализуются только после пасхи. Когда уже упадет повышенный спрос на этот продукт у нас в России. Поэтому я не вижу перспектив, чтобы до середины мая цена глобально упала. Сейчас вопрос стоит в том, чтобы сдержать спрос и не дать дальше вырасти цене», — заявил Магомедов.
«Цена прошлого года – 59 рублей – это неправильная цена, она была в минус. Это цена, когда люди сбрасывали яйцо ниже себестоимости, из-за того, что было перепроизводство. Но я уверен, что есть какая-то правильная себестоимость, которую Минсельхоз понимает, и ему нужно держать эту себестоимость в каком-то определённом уровне, не допускать больших скачков», — заключил эксперт.Читайте также:
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Екатерина Шмакова