В городском округе Мытищи заработала новая поликлиника

Фото: пресс-служба администрация городского округа Мытищи
Новая поликлиника в Мытищах начала прием пациентов. Об этом сообщила пресс-служба администрация городского округа Мытищи.
Поликлиника расположена в микрорайоне Пироговский. К медучреждению прикреплено порядка 16 тысяч жителей округа.
Поликлиника разделена на две части: взрослую и детскую, что делает пребывание в больнице более комфортным для жиетлей.
Стоит отметить, что поликлиника была модернизирована в рамках государственной программы.
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«<…> Ранее поликлиника №6 размещалась в постройке 19 века, которая уже не соответствовала современным требованиям. Переезд в новые стены позволил врачам работать, а пациентам получать медпомощь в комфортных условиях<…> », — отметила первый зампредседателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.
«Врачи остались в основном из старой поликлиники, я их всех почти знаю. Очень доброжелательный коллектив. Новое здание очень ждали, я помню старое здание. А сейчас всё новое, красивое. Гордость, что в нашем поселке работает такая поликлиника», — поделилась жительница Нина Шамагина.
Стоит отметить, что поликлиника была модернизирована в рамках государственной программы.
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Мира Полтева