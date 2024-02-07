Около 450 человек получат ключи от ЖК «Императорские Мытищи»

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В Подмосковье более 450 новоселов получат ключи в ЖК «Императорские Мытищи». Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Будущие жильцы начали получать ключи от корпуса № 2 жилого комплекса «Императорские Мытищи».
Стоит отметить, что на территории жилого комплекса уже введены в эксплуатацию 16 домов на 7766 квартир. Кроме этого, в ЖК также есть школа, детсад и медицинский центр.
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«Дом уже поставлен на кадастровый учет. Владельцы жилья после подписания акта приема-передачи смогут оформить право собственности на свои квартиры и осуществить другие юридические действия. Корпус высотой 6 этажей рассчитан на 455 квартир. Общая площадь здания — более 28 тыс. кв. метров», — поделились в министерстве.
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Мира Полтева