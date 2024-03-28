В Мытищах расширяют завод по производству подоконников

Фото: пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области
Один из крупнейших производителей подоконников расширяет производство в Мытищах. Об этом сообщила пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области.
Для расширения производства будет построено дополнительное здание площадью более 2,2 тыс. квадратных метров.
Кроме этого, на сегодняшний день на заводе производятся подоконники 25-ти декоров. Стоит отметить, что предприятие начнет функционировать уже в июле текущего года.
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«На предприятии будут изготавливать и хранить подоконники на основе многослойного ламината, формообразующего профиля, специальной подоконной доски, защитной плёнки и склеивающей смеси. После ввода дополнительных площадей компания создаст 60 новых рабочих мест для жителей Мытищ и близлежащих городских округов»,— поделились в ведомстве.
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Мира Полтева