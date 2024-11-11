Молдавия сочла падение БПЛА на своей территории «недружественным жестом» РФ

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В МИД Молдавии вызвали посла России Олега Озерова, чтобы обсудить инцидент с двумя упавшими на территорию республики беспилотниками, сообщает ТАСС.
Встреча состоялась во вторник утром, и по словам источника из внешнеполитического ведомства, причиной вызова стала ситуация с обнаружением дронов на севере и юге Молдавии.
Один из беспилотников был найден близ села Фырлэдень в Каушенском районе, а второй — в районе Новых Боросен, недалеко от города Рышкан. Полиция страны также опубликовала фотографии дронов, подчеркнув, что они были изготовлены из картона и не содержали взрывчатки.
На прошедшем ранее брифинге глава парламента Игорь Гросу заявил, что молдавские спецслужбы сейчас изучают происхождение беспилотников. По окончании расследования планируется диалог с представителем страны, ответственной за их запуск.
МИД и президент Майя Санду также подтвердили, что упавшие дроны, вероятно, были российского происхождения, но отметили, что они не представляют угрозы для граждан. Однако Санду признала, что молдавские ПВО не способны эффективно обнаруживать такие дроны из-за ограничений приобретенных радаров.
МИД Молдавии охарактеризовал произошедшее как «недружественный жест» со стороны России и ранее уже обвинял Москву в нарушении воздушного пространства страны.
В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова отвергла эти обвинения, назвав их необоснованными. В прошлом молдавская сторона неоднократно сталкивалась с инцидентами, связанными с обломками беспилотных летательных аппаратов, которые, как позже выяснялось, зачастую оказывались разгонными блоками украинских ПВО-ракет.
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Один из беспилотников был найден близ села Фырлэдень в Каушенском районе, а второй — в районе Новых Боросен, недалеко от города Рышкан. Полиция страны также опубликовала фотографии дронов, подчеркнув, что они были изготовлены из картона и не содержали взрывчатки.
На прошедшем ранее брифинге глава парламента Игорь Гросу заявил, что молдавские спецслужбы сейчас изучают происхождение беспилотников. По окончании расследования планируется диалог с представителем страны, ответственной за их запуск.
МИД и президент Майя Санду также подтвердили, что упавшие дроны, вероятно, были российского происхождения, но отметили, что они не представляют угрозы для граждан. Однако Санду признала, что молдавские ПВО не способны эффективно обнаруживать такие дроны из-за ограничений приобретенных радаров.
МИД Молдавии охарактеризовал произошедшее как «недружественный жест» со стороны России и ранее уже обвинял Москву в нарушении воздушного пространства страны.
В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова отвергла эти обвинения, назвав их необоснованными. В прошлом молдавская сторона неоднократно сталкивалась с инцидентами, связанными с обломками беспилотных летательных аппаратов, которые, как позже выяснялось, зачастую оказывались разгонными блоками украинских ПВО-ракет.
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