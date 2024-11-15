Австрия ожидает остановку поставок газа от «Газпром экспорт»

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Австрия ожидает остановки поставок газа в Австрию «Газпром экспортом» с 16 ноября. Об этом сообщила австрийская компания OMV на платформе CEGH REMIT. Соответствующее оповещение организация получила от российского поставщика.
«OMV Gas Marketing & Trading GmbH только что получила от «Газпром экспорта» информацию о том, что «Газпром экспорт» приостановит — и, таким образом, сократит до 0% — поставки природного газа по контракту на поставку в Австрию с OGMT с 06.00 по центральноевропейскому времени с 16 ноября 2024 года», — сказано в заявлении.Ранее OMV заявила, что выиграла дело против «Газпром экспорта» в международном арбитраже, получив право на 230 миллионов евро компенсации, а также проценты и издержки. Компания добавила, что предпринимает шаги для немедленного взыскания присужденной суммы и подчеркнула, что возможно дальнейшее ухудшение отношений с «Газпром экспортом» по австрийскому контракту, которое может привести к прекращению поставок газа.
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