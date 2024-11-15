В Австрии высказались о прекращении поставок газа из России

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Австрия ожидала прекращения поставок газа из России с самого начала украинского конфликта и готовилась, что это произойдет. Об этом заявил австрийский канцлер Карл Нехаммер в эфире телеканала Oe24. По его словам, «Газпром» прекратит поставки газа с завтрашнего дня, 16 ноября.
«Дамы и господа, сегодня днем меня проинформировали, что «Газпром» — российский поставщик газа для OMV — прекратит поставки OMV с завтрашнего дня. Таким образом, произойдет, то, чего мы ожидали на протяжении длительного времени с момента начала войны на Украине, и к чему мы готовились», — отметил он.Ранее австрийская компания OMV сообщила, что ожидает остановки поставок газа «Газпром экспортом» с 16 ноября. Соответствующее оповещение организация получила от российского поставщика.
До этого OMV заявляла, что выиграла дело против «Газпром экспорта» в международном арбитраже, получив право на 230 миллионов евро компенсации, а также проценты и издержки. Компания добавила, что предпринимает шаги для немедленного взыскания присужденной суммы и подчеркнула, что возможно дальнейшее ухудшение отношений с «Газпром экспортом» по австрийскому контракту, которое может привести к прекращению поставок газа.
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