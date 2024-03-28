В Серпухове построят предприятие по производству и ремонту тяжёлой техники

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Новое предприятие в сфере тяжёлого машиностроения появится на территории городского округа Серпухов, инвестором стала компания «Дасан», специализирующаяся на производстве автогидроподъёмников и крановых установок, сообщает пресс-служба Мининвества Московской области.
«На предприятии планируется изготавливать и ремонтировать технику. Благодаря новому производству в муниципалитете появится ещё 20 рабочих мест», — говорится в сообщении.Общий объём инвестиций в проект оценивается примерно в 350 миллионов рублей. Площадь промышленной постройки составит около четырёх с половиной тысяч квадратных метров.
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