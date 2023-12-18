Воробьёв принял участие во встрече предпринимателей из Белоруссии и Подмосковья

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области Андрея Воробьёва
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв принял участие в бизнес-форуме для предпринимателей из Белоруссии и Подмосковья.
Форум состоялся в индустриальном парке «Великий камень», расположенном в 25 километрах от границы с Белоруссией.
Глава Подмосковья заявил, что со своей стороны готов предоставить предпринимателям бесплатную землю, быстрое присоединение к коммуникациям, а также финансовые инструменты поддержки.
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«Россия и Белоруссия - дружественные страны, поддерживают друг друга в ключевых направлениях. Наши президенты подают пример тому, как нужно сотрудничать и дорожить отношениями. Что касается бизнеса, то это очень важная составляющая для того, чтобы обеспечивать качество жизни», - прокомментировал форум Воробьёв.
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Евгения Парфентьева