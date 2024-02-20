В Московской области начнут выпускать новое интерактивное оборудование для школ

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Компания «Арисмо инжиниринг» увеличит производство интерактивного оборудования для школ в Подмосковье. Модернизация предприятия по его выпуску завершается в Солнечногорском городском округе, сообщили в пресс-службе Мининвеста региона.
Завод будет изготавливать потолочные системы электроснабжения для оснащения классов физики, химии и робототехники, а также интерактивных моделей, которые в доступной и игровой форме объясняют законы естественных наук.
Она добавила, что для жителей Подмосковья на предприятии создадут около 80 рабочих мест.
Потолочные системы «Арисмо инжиниринг» обеспечивают электропитанием приборы для опытов, лабораторных работ и факультативных занятий в школах. Недавно инженеры компании разработали новую модель потолочной системы с подачей жидкостей и газов, позволяющую подключать к ней любой вид лабораторного оборудования. Такие системы подходят для оснащения любых кабинетов, включая центры развития одаренных детей, колледжи и университеты.
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«Объём инвестиций в проект по модернизации и расширению производства компании превысит 30 млн рублей. В процессе реконструкции предприятия на 25% увеличится объем выпускаемой продукции – оборудования, позволяющего обычный класс использовать как научную лабораторию. Модернизацию рассчитывают полностью завершить в I квартале этого года», – поделилась планами зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Потолочные системы «Арисмо инжиниринг» обеспечивают электропитанием приборы для опытов, лабораторных работ и факультативных занятий в школах. Недавно инженеры компании разработали новую модель потолочной системы с подачей жидкостей и газов, позволяющую подключать к ней любой вид лабораторного оборудования. Такие системы подходят для оснащения любых кабинетов, включая центры развития одаренных детей, колледжи и университеты.
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Лора Луганская