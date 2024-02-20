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В Московской области начнут выпускать новое интерактивное оборудование для школ

20 февраля 2024, 15:21
Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Компания «Арисмо инжиниринг» увеличит производство интерактивного оборудования для школ в Подмосковье. Модернизация предприятия по его выпуску завершается в Солнечногорском городском округе, сообщили в пресс-службе Мининвеста региона.
Завод будет изготавливать потолочные системы электроснабжения для оснащения классов физики, химии и робототехники, а также интерактивных моделей, которые в доступной и игровой форме объясняют законы естественных наук.
«Объём инвестиций в проект по модернизации и расширению производства компании превысит 30 млн рублей. В процессе реконструкции предприятия на 25% увеличится объем выпускаемой продукции – оборудования, позволяющего обычный класс использовать как научную лабораторию. Модернизацию рассчитывают полностью завершить в I квартале этого года», – поделилась планами зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что для жителей Подмосковья на предприятии создадут около 80 рабочих мест.

Потолочные системы «Арисмо инжиниринг» обеспечивают электропитанием приборы для опытов, лабораторных работ и факультативных занятий в школах. Недавно инженеры компании разработали новую модель потолочной системы с подачей жидкостей и газов, позволяющую подключать к ней любой вид лабораторного оборудования. Такие системы подходят для оснащения любых кабинетов, включая центры развития одаренных детей, колледжи и университеты.

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Крупнейший нефтяник ограничит инвестиции в Евросоюз
ExxonMobil отказывается от инвестиций в Евросоюз из-за бюрократии
20 февраля 2024, 14:18

Фото: iStock/zhengzaishuru

Решение одного из глобальных нефтяных гигантов ExxonMobil ограничить инвестиции в Евросоюз вызвало оживленные обсуждения в деловом мире.
Глава европейского подразделения компании Карен Макки рассказала Financial Times (FT) о намерении сократить экологические вложения в регион из-за сложностей, связанных с бюрократическими процедурами.

Ранее ExxonMobil планировала выделить значительную сумму — 20 миллиардов долларов на проекты декарбонизации в период с 2022 по 2027 годы. Однако теперь компания меняет свои планы из-за встречающихся трудностей в Евросоюзе. Ситуация становится все более острой после последних событий в регионе, которые подрывают доверие инвесторов. Деиндустриализация экономики, нехватка валюты и общая неопределенность в бизнес-среде создают негативное впечатление.

Эти сложности не остаются незамеченными. Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер выдвинул предложение о необходимости срочных реформ, чтобы изменить негативный тренд. Он подчеркнул важность устранения бюрократических препятствий и использования бюджетных средств для стимулирования экономического роста, отмечая при этом нецелесообразность программ стимулирования за счет увеличения государственного долга из-за риска высокой инфляции.

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#евросоюз
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В Мытищах заработала ярмарка товаров из российских регионов
20 февраля 2024, 12:42

Фото: iStock/Roman Babakin

Ярмарка товаров, произведённых в разных регионах России, открылась в подмосковных Мытищах, она будет работать до конца недели, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«На ярмарке представлен большой выбор товаров для дома, мужской и женской одежды, включая верхнюю, постельное бельё и изделия из льна верблюжьей шерсти. Кроме того, посетителей ждёт богатый ассортимент мясных и молочных продуктов, рыбы, морепродуктов, а также мёда и различных деликатесов», — говорится в сообщении.
Ярмарка расположена по адресу: город Мытищи, улица Сазонова, дом №5Б. Она будет работать до 25 февраля включительно.

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#торговля
#минсельхозпрод мо
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Льготами по налогу на имущество в Подмосковье воспользовались около 600 организаций
20 февраля 2024, 10:45

Фото: iStock/blinow61

В Московской области действует ряд налоговых льгот для поддержки предпринимателей, в частности, льготный режим при начислении налога на имущество используют около 600 подмосковных организаций. Сумма средств, сэкономленных при этом предпринимателями, в минувшем году составила более 8 млрд рублей, сообщает пресс-служба Московской областной Думы.
«По налогам за 2022 год льготами по транспортному налогу воспользовались 43 организации и 302,4 тыс. физических лиц на общую сумму около 900 млн рублей. А льготами по налогу на имущество – 599 организаций на 8,4 млрд рублей», — сообщил председатель комитета регионального парламента по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов.
Он добавил, что налоговые льготы в Московской области предоставляются в проактивном режиме. При этом организации, имеющие права на льготы, могут уведомить об этом налоговые службы.

Полная информация о льготах, предоставляемых Московской областью, размещена на сайте ФНС России.

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#подмосковье
#московская область
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Стало известно, сколько денег потратила Россия на выкуп иностранных самолётов из лизинга
Россия выкупила 165 импортных самолётов за 2023 год
20 февраля 2024, 09:45

Фото: IStock/frentusha

С начала 2023 года Россия смогла выкупить у своих зарубежных лизингодателей 165 самолётов. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на открытые данные и собственные источники.
В материале отмечается, что выкупленные лайнеры – это 40% от общего числа судов импортного парка, который принадлежал западным лизингодателям и остался в РФ, несмотря на санкции и требования иностранных лессоров вернуть лайнеры.

Также собеседник из кабинета министров рассказал, что на выкуп самолётов Фонд национального благосостояния выделил 300 миллиардов рублей. На начало 2024 года эти деньги закончились. РБК напомнил, что в прошлом году глава «Аэрофлота» утверждал, что выкупать иностранные самолёты будут не только на средства фонда, но и на деньги авиакомпаний.

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#россия
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Путин передал Ульяновский станкостроительный завод под управление Росимущества
19 февраля 2024, 20:29

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин передал ООО «Ульяновский станкостроительный завод» (УСЗ) во временное управление Росимуществу. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.
УСЗ, который был запущен в 2015 году, является частью германо-японского концерна DMG MORI. Его специализация — производство широкого ассортимента токарных и фрезерных станков.

После начала специальной военной операции на Украине руководство компании объявило о прекращении деятельности в России и остановило работу завода. В 2021 году, последнем, когда предприятие функционировало, оно принесло владельцам и акционерам 2,8 миллиарда рублей выручки и 622 миллиона рублей чистой прибыли.

25 апреля 2023 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о механизме введения временного управления иностранными активами в России. Эта мера стала ответом на аналогичные действия в отношении российских предприятий за рубежом.

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Онлайн-сервисом для подмосковных экспортёров воспользовались уже более 330 компаний
Онлайн-сервисом для подмосковных экспортёров воспользовались более 330 компаний
19 февраля 2024, 18:23

Фото: iStock/ipopba

Более 330 компаний из Московской области уже воспользовались услугами онлайн сервиса «Пять шагов для экспорта», запущенного в регионе полгода назад, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.
«Больше всего заявок поступило по вопросам участия в международных выставках и бизнес-миссиях. Кроме того, есть много запросов на первичную консультацию. В топ интересующих стран для экспорта вошли Беларусь, Казахстан, Китай и страны Ближнего Востока, а в топ стран для выставок — ОАЭ, Узбекистан, Иран и Египет», — отметила глава министерства Екатерина Зиновьева.
Сервис «Пять шагов для экспорта» предлагает компаниям, решившим продавать продукцию за рубежом, разработку плана действий, а также помощь в поиске поддержки от государства и выходов на иностранных партнёров. Для компаний, уже вышедших на экспорт, предлагается помощь в расширении рынков сбыта.

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#мининвест мо
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#подмосковье
#московская область
#екатерина зиновьева
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В Истре построят готовые боксы для промышленных предприятий за 500 млн рублей
19 февраля 2024, 17:43

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Промышленную площадку в формате «Подмосковье индастриал» создадут в городском округе Истра. Инвестиционный проект реализует компания «Регионстрой», сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Компания инвестирует 500 млн рублей в создание площадки с распределительным комплексом и готовыми помещениями для промышленных объектов. Планируемая к сдаче в аренду площадь составит 14,5 тыс. кв. м. В рамках поддержки проекта инвестору предоставлены земельные участки по упрощённой процедуре – без проведения торгов», – пояснила Зиновьева.
Распределительный центр «Новая Рига» в формате «Подмосковье индастриал» будет располагаться в деревне Падиково. Проект позволит создать около 30 рабочих мест.
«Предусмотрено строительство трёх одноэтажных зданий для размещения резидентов складского профиля. Это будут готовые промышленные боксы со всей инфраструктурой, необходимой для запуска производственного предприятия, что позволит минимизировать сроки ввода в эксплуатацию производственных объектов», – уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
Сегодня в Подмосковье создано уже три площадки в формате «Подмосковье индастриал». Ещё 10 подобных проектов находятся на разных стадиях реализации.

Подобрать место для размещения бизнеса можно на инвестиционной карте Московской области.

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#екатерина зиновьева
#наталья адигамова
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В ЕС раскрыли, когда прибыль от активов России отдадут Украине
Фон дер Ляйен: Евросоюз легализует использование доходов от активов России
19 февраля 2024, 17:26

Фото: IStock/butenkow

Европейский союз намерен в ближайшее время легализовать использование доходов от замороженных активов России для поддержки Украины. Об этом на пресс-конференции немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
По её словам, Украине планируют направить проценты от замороженных российских депозитов. Сегодня уже продуманы все юридические шаги для реализации задуманного. Глава ЕК подчеркнула, что результат будет виден в ближайшие дни.
«Сейчас мы запустили юридические процедуры, чтобы проценты от этих депозитов не принадлежали России. Мы сможем отправить эти средства в качестве помощи Украине. Меры будут реализованы в ближайшие дни», — заявила она.
Ранее Урсула фон дер Ляйен заявляла, что доходы от российских активов будут использованы для военной помощи Украине. В частности, на эти деньги планируется производить оружие для Киева.

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#россия
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На международной выставке в ОАЭ представили продукцию 12 подмосковных компаний
19 февраля 2024, 16:33

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

12 компаний из Московской области стали участниками международной выставки продуктов питания и напитков Gulfood 2024, стартовавшей в Дубае. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Наши производители стали участниками коллективного стенда региона. Он организован Фондом поддержки ВЭД Московской области, который не только помог решить все организационные вопросы экспонентов, но и взял на себя связанные с выставкой расходы. Из 12 компаний, ставших участниками стенда в этому году, девять приняли участие в выставке впервые», – отметила зампред.
В прошлом году Подмосковье установило на Gulfood рекорд: участниками мероприятия стали сразу 20 компаний региона. Это наибольшее число участников за всю историю работы фонда.

Так, второй год подряд на выставку при содействии фонда приехал подмосковный производитель мороженого «Иль Мио Мороженко», компания «Бэйклаб», выпускающая амарантовую муку и ингредиенты для хлебопечения, а также производитель сиропов «Роял Кейн».

В числе участников этого года: производитель рыбных продуктов «ДОКТОР ЭЛИС», изготовитель растительного мяса и мясных продуктов Комбинат «НАРЭКОПРОД», производитель варенья, джемов и повидла «Фалкон Трейдинг», и другие подмосковные компании. В основном они выпускают растительное масло, чай, пельмени, натуральные оболочки для колбас, замороженные овощи и сухие бульоны.

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