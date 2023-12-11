В Московской области действует пять электронных сервисов для бизнеса

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
В Подмосковье планируют на 2023 год бизнесмены могут воспользоваться пятью электронными ресурсами для развития.Об этом сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«На прошлой неделе наш Президент Владимир Владимирович Путин участвовал в экономической конференции ВТБ «Россия зовет!». Акцент был сделан на то, что в нашу страну, несмотря на беспрецедентные санкции, давление приходит бизнес - и отечественный, и иностранный. <…> Вы также знаете, что мы приняли решение по развитию новых индустриальных парков. Считаю это важным, интересным. У каждого главы, у каждого члена нашей команды стоит задача - максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> », - поделился губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
В Подмосковье работают такие сервисы, как Земля за 1 рубль», «Недвижимость за 1 рубль», «Недвижимость на 1-2 этажах МКД», «Земля без торгов», «Начни бизнес в индустриальном парке».
«Первый из них – это «Предварительная стоимость инженерной инфраструктуры». В тот момент, когда инвестор принимает решение, куда ему пойти – не тогда, когда он уже взял землю, а когда ещё только думает, где выбрать площадку – он сможет просто зайти на карту и понять сколько это стоит. Мы делаем этот сервис совместно с коллегами из блока ЖКХ, энергетики, «Мособлгаза», «Россетей». А совместно с Мингосом заканчиваем работу по запуску еще одного сервиса - «Клиентский путь инвестора – сквозное сопровождение от идеи до её реализации». В самое ближайшее время уже презентуем его», - отметила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
Кроме этого, в 2024 году для предпринимателей создадут и внедрят ещё два электронных сервиса.
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