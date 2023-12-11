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В Московской области действует пять электронных сервисов для бизнеса

11 декабря 2023, 15:46
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

В Подмосковье планируют на 2023 год бизнесмены могут воспользоваться пятью электронными ресурсами для развития.Об этом сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«На прошлой неделе наш Президент Владимир Владимирович Путин участвовал в экономической конференции ВТБ «Россия зовет!». Акцент был сделан на то, что в нашу страну, несмотря на беспрецедентные санкции, давление приходит бизнес - и отечественный, и иностранный. <…> Вы также знаете, что мы приняли решение по развитию новых индустриальных парков. Считаю это важным, интересным. У каждого главы, у каждого члена нашей команды стоит задача - максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> », - поделился губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

В Подмосковье работают такие сервисы, как Земля за 1 рубль», «Недвижимость за 1 рубль», «Недвижимость на 1-2 этажах МКД», «Земля без торгов», «Начни бизнес в индустриальном парке».


«Первый из них – это «Предварительная стоимость инженерной инфраструктуры». В тот момент, когда инвестор принимает решение, куда ему пойти – не тогда, когда он уже взял землю, а когда ещё только думает, где выбрать площадку – он сможет просто зайти на карту и понять сколько это стоит. Мы делаем этот сервис совместно с коллегами из блока ЖКХ, энергетики, «Мособлгаза», «Россетей». А совместно с Мингосом заканчиваем работу по запуску еще одного сервиса - «Клиентский путь инвестора – сквозное сопровождение от идеи до её реализации». В самое ближайшее время уже презентуем его», - отметила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Кроме этого, в 2024 году для предпринимателей создадут и внедрят ещё два ​электронных сервиса.

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Число самозанятых в Московской области увеличилось до 640 тыс
11 декабря 2023, 16:35

Фото: Istockphoto / JLco - Julia Amaral

Число самозанятых в Подмосковье за год увеличилось почти на 37%. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«По итогам 11 месяцев 2023 года число самозанятых в Подмосковье составляет 638 200 человек. По сравнению с предыдущим годом число предпринимателей в этом статусе увеличилось на 37%», – зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что специальный налоговый режим ввели в 2019 году. За это время самозанятые региона заработали 284,5 млрд рублей
 
Как отметили в министерстве, самозанятые региона работают в различных сферах – строительстве, торговле, автоперевозках, обучении, сфере красоты, информационных услуг.
 
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#самозанятые
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Профессор Лачуга призвал развивать инфраструктуру в сёлах
11 декабря 2023, 15:57

Фото: istockphoto.com/shironosov

Профессор Юрий Лачуга заявил о необходимости заселения сельских территорий россиянами, желающими работать на земле, для чего необходимо развитие соответствующей инфраструктуры.
«У нас есть программа развития сельских территорий, и на первом месте надо поставить продуктивный и хорошо оцениваемый труд на селе. Также для людей надо создавать инфраструктуру: аптеки, больницы, школы и т. д. Надо заботиться о том, чтобы сельское население не уменьшалось», — пояснил в беседе с RuNews24.ru Лачуга.

Он также отметил необходимость заселения сельских территорий именно россиянами, а не мигрантами.

По его словам, от того, насколько удастся реализовать вышеперечисленные меры в сельском хозяйстве, зависит продовольственная безопасность страны.

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#труд
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#инфраструктура
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В ОЭЗ «Дубна» заработает производство импортозамещающих стройматериалов
11 декабря 2023, 15:29

Фото: Мининвест МО

В Подмосковье появится производство полимерных и композитных стройматериалов из отечественного сырья. Вторую очередь своего предприятия вводит в эксплуатацию компания ООО «Беролюкс», работающая в ОЭЗ «Дубна», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
В рамках первой очереди строительства она построила и запустила в работу административно-бытовой корпус площадью более 1,2 тыс кв м. Теперь предприятие получило необходимое разрешение на ввод второй очереди.  
«Объём инвестиций в проект превысит 1,27 млрд рублей. Цех, созданный в рамках второй очереди, заработает в первом полугодии 2024 года. С выходом на полную мощность он будет производить около 24 тыс тонн продукции», – поделилась планами зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
На предприятии создадут более 300 рабочих мест. 

Предполагается, что продукция компании «Беролюкс» заменит на российском рынке дорогие импортные аналоги, так как себестоимость стройматериалов будет ниже импортных.

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#мининвест мо
#екатерина зиновьева
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#строительство
#импортозамещение
#стройматериалы
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Экономист Ракша считает, что ставку ЦБ не повысят из-за прямой линии с Путиным
11 декабря 2023, 13:07

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Аналитики прогнозируют пятое подряд повышение ключевой ставки ЦБ до 16% годовых.
РБК пишет, что из-за ускорения инфляции и медленного снижения темпов кредитования Банк России, возможно, повысит ключевую ставку, по мнению экспертов.

При этом Денис Ракша, экономист и автор тг-канала «Экономика по-русски» утверждает обратное. Он считает, что ключевую ставку ЦБ не будет поднимать по двум причинам. 

«Заседание совета директоров Банка России придётся на день следующий после Прямой линии с президентом. Объём ставки всех очень расстраивает. Если после прямой линии, Центробанк повысит ставку, то это будет странно. Это вроде бы два не связанных между собой события, но по времени они будут стоять рядом друг с другом. Невольно в голове у людей они свяжутся»,-утверждает экономист. 
По словам экономиста, это известный в рекламе феномен. К примеру, если реклама похоронного бюро стоит рядом с рекламой путешествий, то первая убивает рекламу путешествий.  

«Их просто нельзя ставить рядом. И здесь тоже нельзя ставить рядом события»,-говорит Денис Ракша. 
Вторая причина заключается в том, что в конце года бюджет вбрасывает в экономику всё, что он не успел вбросить в течение всего года. Эти деньги поступают в оборот не сразу, но поступают и разгоняют инфляцию. 

«Повышать ставку до того, как вброшены эти деньги нерационально, нужно подождать, пока средства разойдутся по экономике. И уже тогда реагировать на темпы роста инфляции, которые могут увеличиться»,-уточняет экономист Денис Ракша. 
По словам экономиста, в прошлом январе инфляция была 11% годовых, а в январе 2024 она уже будет 8% годовых. Считая год к году, выходит снижение инфляции. 

«В этом смысле Центробанку не о чем беспокоиться. Ему просто нужно подождать две недели, и у него инфляция автоматически снизится без всякого повышения ставки»,-сказал в заключении экономист Денис Ракша. 
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Екатерина Зиновьева подвела итоги работы промышленности Подмосковья
#экономика
#ключевая ставка
#центробанк
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Екатерина Зиновьева подвела итоги работы промышленности Подмосковья
11 декабря 2023, 12:17

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева подвела итоги работы промышленности Подмосковья за год.
Екатерина Зиновьевна подвела итоги уходящего года в сфере экономики Московской области.


«У нас 1300 крупных компаний это практически полмиллиона человек и 430 тысяч компаний МСП, на которых работают около двух миллионов человек. Специфика нашей экономики в том, что мы очень диверсифицированы. У нас представлены практические все направления. <…>  Хотелось бы отметить, что наш объем промпроизводства за 10 месяцев составляет 4,4 триллиона рублей. Мы растем хорошим темпом, 113% в целом по промышленности и из нее 115% по обрабатывавшей. Эти темпы роста выше, чем средние по стране сейчас», – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Стоит отметить, что до конца года объем инвестиций составит 1,5 трлн рублей.

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#губернатор
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#экономика
#подмосковье
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Биржа Binance прекратит поддержку рубля на собственной p2p-платформе
11 декабря 2023, 11:19

Фото: istockphoto/salarko

Криптовалютная биржа Binance заявила о прекращении сделок с российским рублем на своей p2p-платформе.
Это стало следствием решения об уходе из России и продажи бизнеса компании площадке CommEX. 

С 31 января 2024 года платформа Binance P2P больше не будет поддерживать сделки с рублем, включая торговые пары: USDT/RUB, BTC/RUB, FDUSD/RUB, BNB/RUB, ETH/RUB, BUSD/RUB и RUB/RUB, пишет РБК. 

Торговля peer-to-peer, или p2p представляет собой сделки, в которых трейдеры совершают обмен криптовалюты между собой, а платформа выступает гарантом их операций. В конце августа Binance запретила россиянам p2p-операции с любой валютой, кроме рубля. А через месяц Binance сообщила о полном уходе из России и продаже бизнеса площадке CommEX.  

Пользователи биржи смогут перевести активы в рублях на CommEX и осуществить p2p-торговлю с рублем на площадке, избежав комиссий. Клиенты биржи также имеют возможность вывести рубли через фиатных партнеров Binance или конвертировать их в криптовалюту.  

Ранее глава крупнейшей криптовалютной биржи в мире Binance Чанпэн Чжао подтвердил, что уходит со своей должности, которую он занимал со дня основания площадки в 2017 году, а его место займёт экс-глава по вопросам региональных рынков Ричард Тенг. Об этом пишет «РБК-Крипто».

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В РАН выделили три уязвимости российской экономики на примере Ирана
11 декабря 2023, 09:16

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Эксперты РАН назвали три перспективных проблемы для экономики России, взяв за основу опыт Ирана.
Статья учёных Института экономики РАН Наталии Смородинской и Даниила Катукова размещена в журнале «Вестник Института экономики РАН», пишет РБК. 

Основными ожидаемыми проблемами стали стагфляция, «ловушка"» бюджетного стимула, а также проблемы «экономики сопротивления».

Исследователи сравнили пути попадания под санкции Ирана и РФ, выделив общие черты.

В первую очередь, издержками «экономики сопротивления», которую применят данные страны, является высокий уровень зависимости от «альтернативных» партнеров, с которыми выстраивали отношения после введения санкций. Зачастую это приводит к тому, что за товары приходится платить повышенную цену. К примеру, в первой половине 2023 года медианный рост цен китайских товаров для России оценен в 78%.

Также страны с данной моделью экономики вынуждены пользоваться устаревшими технологиями для замены внутренним производством ушедший импорт. Нет возможности отказаться от сырьевой специализации экономики. 

Несмотря на меры обхода санкций, страны неминуемо сталкиваются с инфляцией и падением курса национальной валюты. 
Эффекты стагфляции представляют собой постепенное снижение производственных возможностей в стране. И это невозможно затормозить. В Иране это находит воплощение в виде повышенной волатильности динамики ВВП, в России ждут ежегодного роста ВВП на 2,5–2,7%.

«Ловушка» бюджетного стимула подразумевает, что после ввода санкций наиболее крупным спросом в стране остается государственный. Это ведёт к перераспределение ресурсов в пользу одних агентов от других агентов. 
Ухудшение ситуации в экономике требует постоянного увеличения бюджетных расходов, при этом отказ от них может привести к откату в экономической сфере. 

Ранее сообщалось, что в России с 2023 по 2027 год потери из-за изменения климата составят в среднем 580 млрд рублей. Так, за пять лет страна может лишиться трёх трлн рублей, пишет «Интерфакс» со ссылкой на подсчёты Сбера.

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11 декабря 2023, 03:14

Фото: iStock/hank5

В России с 2023 по 2027 год потери из-за изменения климата составят в среднем 580 млрд рублей. Так, за пять лет страна может лишиться трёх трлн рублей, пишет «Интерфакс» со ссылкой на подсчёты Сбера.
«Занимаясь оценкой климатических рисков, мы предварительно оцениваем ущерб от изменений климата в РФ с 2023 по 2027 год в среднем в 580 млрд рублей ежегодно», — цитирует издание слова старшего вице-президента Сбербанка по ESG Татьяны Завьяловой в ходе климатической конференции ООН (COP28).

В банке считают, что связь экономики и климатических проблем становится всё более тесной, а также предлагают создать на базе БРИКС климатический совет.

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#рф
#россия
#экономика
#климат
#сбербанк
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В Белом доме назвали сумму, оставшуюся у США для восполнения запасов вооружений
Белый дом: У США осталось около 1млрд $ для восполнения запасов оружия
10 декабря 2023, 21:17

Фото: istockphoto/rarrarorro

У Соединенных Штатов осталось около 1 миллиарда долларов финансирования для восполнения собственных запасов вооружений и боеприпасов. Об этом заявила глава Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг.
В интервью телеканалу CBS она задалась вопросом, стоит ли стране рисковать собственной боеготовностью. Чиновница впрочем отметила, что это не должно означать отказ от финансирования и поддержки союзников, в том числе и Украины. Она считает, что конгрессу следует найти вариант, при котором будет обеспечено соответствующее пополнение американских военных запасов без ущерба для объемов поддержки партнеров.

Янг также отметила, что большая часть денег, выделяемых Украине, остаётся здесь же, в США. Они поступают предприятиям военно-промышленного комплекса, что дает возможность получать больше заказов, выпускать больше продукции, создавать новые рабочие места. Ранее Янг направила письмо законодателям, в котором предупредила о том, что ресурсы для оказания помощи Украине полностью истощатся к концу года в том случае, если не будет принят проект финансирования, запрошенный администрацией Белого дома.

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