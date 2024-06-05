В ОЭЗ «Дубна» расширят производство импортозамещающей косметики для волос

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
В Подмосковье построят третью и четвёртую очереди современного производства профессиональных косметических средств для волос. Соглашение на Петербургском международном экономическом форуме подписали Мининвест региона и компания ООО «Полекс Бьюти». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Компания построит и введёт в эксплуатацию на территории ОЭЗ «Дубна» ещё две очереди комплекса, где запустит производство современных косметических средств под брендом TEFIA. Объём инвестиций составит 1,4 млрд рублей. На предприятии площадью более 8 тыс. кв. м. создадут свыше 200 рабочих мест», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.По её словам, завершить строительство и ввести третью очередь планируется в III квартале будущего года, четвёртую построят до конца 2026-го.
Компания «Полекс Бьюти» – резидент ОЭЗ «Дубна» с начала 2017 года. Мощности предприятия позволяют производить около 500 тонн косметической продукции. До конца 2026 года компания планирует удвоить объём выпускаемой продукции.
«После ухода из России некоторых зарубежных косметических брендов спрос на продукцию TEFIA заметно вырос. Задача компании – увеличить ассортимент косметических средств и обеспечить бесперебойное снабжение рынка. После завершения строительства четвёртой очереди производственного комплекса сможем до 2027 года завоевать около 10% рынка косметических средств в своём сегменте», – сказал первый заместитель гендиректора – директор завода ООО «Полекс Бьюти» Сергей Большаков.Товары компании поставляют в салоны красоты и продают в специализированных магазинах профессиональной косметики для парикмахеров и стилистов.
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Лора Луганская