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В Московской области построят импортозамещающее производство автомобильных фильтров

26 февраля 2024, 13:17
Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Подмосковье появится новое высокотехнологичное импортозамещающее производство салонных и воздушных фильтров. Его запустит компания «МОТОРЪ», сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
На заводе будут выпускать салонные фильтры для систем кондиционирования и вентиляции автомобилей элементы для очистки воздуха, который подаётся в двигатели внутреннего сгорания машин. Подобрать земельный участок под инвестпроект на территории в Пушкинского городского округа компании помогла Корпорация развития Московской области.
«Инвестиции в реализацию проекта составит 80 млн рублей. Приступить к строительству завода площадью 1,5 тыс. кв. м. инвестор планирует в I квартале будущего года. Продукция подмосковного предприятия подойдёт для разных марок автомобилей. На предприятии создадут не менее 20 рабочих мест», – уточнила Зиновьева.

Компания «МОТОРЪ» более 15 лет производит автомобильные детали, пресс-формы для литья из пластмассы, а также салонные и воздушные фильтры на собственном предприятии в Нижегородской области. Новое производство в Московской области позволит компании увеличить объём выпускаемой продукции на 40%. В компании заявили, что с уходом ряда западных компаний-поставщиков возникла острая потребность в этом виде продукции. Там готовы поставлять её в требуемом объёме.

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В Подмосковье появился научно-исследовательский комплекс в сфере машиностроения
26 февраля 2024, 11:41

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Бронницах завершили строительство и ввели в эксплуатацию научно-исследовательский комплекс для проведения опытно-конструкторских и испытательных работ в сфере машиностроения. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Инвестиций компании «Интеграл» в проект составил около 70 млн рублей. На новом производстве создадут не менее 150 рабочих мест, в том числе для высококвалифицированных специалистов – инженеров и конструкторов», –поделилась зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
На территории комплекса будут разрабатывать машиностроительную технику и дорабатывать комплектующие изделия к ней. Там также станут испытывать автомобили, сельхозмашины и мотоциклы.

Как отметили в министерстве, помимо производственного здания площадью более 1 тыс. кв. м., на территории комплекса запустили лабораторию для проверки качества и опытно-конструкторское бюро.

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ФНС усилит контроль за крупными должниками
ФНС усилит контроль за должниками с недоимкой выше 50 млн
26 февраля 2024, 06:46

Фото: iStock/ blinow61

Федеральная налоговая служба (ФНС) решила с января представлять информацию о должниках с недоимкой выше 50 млн рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо службы ее территориальным органам.
Там говорится, что соответствующий список будут формировать ежемесячно, внося в него физические и юридические лица, ИП, иностранные и бюджетные организации. Исключать из перечня будут тех, кто хотя бы частично погасил долг, либо предоставил отсрочку или миграцию.

Данная мера может говорить о намерении властей максимизировать налоговые поступления и минимизировать бюджетный дефицит, считает директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков. Тем более, что бюджет подразумевает увеличение налоговых поступлений к 2026 году до 29 трлн руб. — что на четверть больше, чем было в 2023 году.

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Силуанов: Любые действия с российскими активами встретят симметричный ответ
26 февраля 2024, 06:42

Фото: iStock/Valeriy_Lushchikov

Россия готова симметрично ответить на любые действия Запада в отношении своих замороженных активов, заявил в эксклюзивном интервью РИА «Новости» министр финансов РФ Антон Силуанов.
«Это вопрос не к нам, следим за решениями западных стран. У нас заморожено тоже не меньше. Любые действия с нашими активами получат симметричный ответ», — сказал он.

По словам министра, заморозка и возможная конфискация суверенных активов России в пользу Украины приводят к отходу других государств от использования доллара и евро.

Западным странам нужно смелее поставлять вооружение на Украину, вводить санкции против России и конфисковать её активы. Такое заявление для журнала The Times дал премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Он подчеркнул, что странам следует увереннее конфисковать сотни миллиардов замороженных активов России. По его словам, сначала необходимо забрать средства от активов в виде процентов, а затем отправить их Украине.

Ранее лидеры стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) отметили, что российские активы будут оставаться замороженными, пока Украина не получит компенсацию. Вместе с тем, рассматривается возможность использования этих активов для передачи их Киеву.

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Индия за год увеличила поставки смартфонов в Россию в 16 раз
26 февраля 2024, 05:18

Фото: iStock/ Uladzimir Zuyeu

За прошедший год поставки смартфонов из Индии в Россию увеличились в денежном выражении в 16 раз, сообщает РИА Новости со ссылкой на индийское министерство торговли и промышленности.
Так, в 2022 году объем поставок смартфонов из Индии в Россию составлял $6,1 млн. А в 2023 году этот показатель вырос до $97,3 млн.

Эксперты объясняют, что крупные производители смартфонов имеют производственные мощности по всему миру, в том числе и в Индии. Поэтому из Индии в РФ, скорее всего, ввозят смартфоны не индийских производителей, а американских, китайских и южнокорейских. Они обратили внимание на то, что изготовляемые в Индии Xiaomi, Samsung, Google, Apple стоят значительно дешевле оригиналов, поэтому пользуются большим спросом. Именно они и попадают в Россию.

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Россия обсуждает с Китаем займы в юанях
Силуанов сообщил, что Россия обсуждает с Китаем займы в юанях
26 февраля 2024, 05:04

Фото: iStock/ blinow61

Российские власти ведут переговоры с Китаем о возможности займов в юанях, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. Его слова передает РИА Новости.
Силуанов рассказал, что обсуждения ведутся «достаточно давно», однако решение пока не принято. В последний раз переговоры проводили в конце 2023 года на «межминистерском диалоге».

В бюджете на 2024 год предусмотрены исключительно внутренние займы. В ближайшие три года их объем должен составить порядка 4 трлн руб. в год.

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За год россияне потратили почти 918 млрд рублей на доставку еды
В 2023 году россияне потратили почти 918 млрд рублей на доставку еды
26 февраля 2024, 04:24

Фото: iStock/ PIKSEL

В 2023 году россияне потратили на заказ продуктов в интернете 917,5 млрд руб., пишет газета «Ведомости» со ссылкой на исследовании Infolin.
Согласно его результатам, в 2022 году этот показатель составлял 625 млрд руб., то есть за год он увеличился на 47%.

Аналитическая компания Data Insight уточнила, что большую часть онлайн-доставки еды заняла категория скоропортящихся продуктов.

Наибольший рост рынка онлайн-продаж продовольствия зафиксирован в четвертом квартале 2023 года. По словам гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, этому способствовали промоакции и бонусы на самовывоз из-за дефицита курьеров в индустрии, что удорожало доставку, особенно быструю.

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Силуанов: Санкции против России и Китая — это последствия смены парадигмы
РИА Новости: Глава Минфина Силуанов объяснил причины санкций против РФ и Китая
26 февраля 2024, 04:20

Фото: Фотохост-агентство РИА Новости/Алексей Майшев

Российский министр финансов Антон Силуанов считает, что западные санкции, введенные в отношении некоторых стран, в частности России и Китая, являются следствием смены глобальной парадигмы. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью РИА «Новости».
По словам министра, страны с развивающимися экономиками уже сейчас опережают страны «Большой семёрки» по своему экономическому потенциалу, а подобная смена формаций в мировой экономике всегда сопровождается политическими напряжениями.

К 2040 году объединение стран БРИКС может заменить «Большую семерку» (G7) в контексте экономического и политического влияния, сообщило ранее информационное агентство Bloomberg. Американские журналисты предположили, что в соответствии с их прогнозами, расширение участников объединения БРИКС до «БРИКС » приведет к увеличению доли этого блока до 45% к 2040 году, в то время как у стран «Большой семерки» (G7) доля составит всего 21%. Фактически, влияние и вес «БРИКС » и G7 поменяются местами по их оценкам.

Также Антон Силуанов заявил, что российская экономика продемонстрировала устойчивый рост благодаря мерам по обеспечению технологической и финансовой независимости. Эти усилия уже начинают приносить результаты, что видно по росту промышленного производства и доходов граждан в прошлом году.

В пятницу, 23 февраля, стало известно о том, что Минфин, Минторг и Госдеп США анонсировали введение масштабных санкционных ограничений в отношении России. В новый пакет вошли около 500 физлиц и организаций, в том числе из третьих стран. Два года назад президент США Джо Байден объявил о нанесении «сокрушительного удара» по российской экономике. Однако в настоящее время очевидно, что санкции никак не повлияют на Россию, а её экономика, наоборот, будет развиваться стремительнее США, Германии, Франции и Великобритании.


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#минфин
#санкции
#россия
#китай
#антон силуанов
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Bloomberg: Binance выплатит $4,3 млрд властям США по делу об отмывании средств
26 февраля 2024, 02:20

Фото: iStock/ salarko

Суд американского города Сиэттла в штате Вашингтон утвердил соглашение, по которому криптобиржа Binance выплатит властям США $4,3 млрд за экономические правонарушения, сообщает агентство Bloomberg.
"Это дело в котором этика компании была скомпрометирована жадностью", - приводит агентство слова судьи Ричарда Джонса на заседании по утверждению сделки.

Кроме того, криптобиржа на протяжении пяти лет будет находиться под надзором независимой фирмы.

Американские власти в ноябре обязали Binance выплатить вышеуказанную сумму за нарушение закона о банковской тайне, отмывание средств, отсутствия необходимой регистрации и за уклонение от санкций. Компания признала свою вину и согласилась на выплаты.

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Названы регионы — лидеры по доступности бензина
Названы регионы — лидеры по доступности бензина в России
26 февраля 2024, 00:39

Фото: iStock/ kckate16

РИА Новости провели исследование и выяснили, насколько доступен бензин в регионах России. Выяснилось, что больше всего топлива на свои среднемесячные зарплаты могут купить жители Ямало-Ненецкого автономного округа, меньше всего – жители Республики Ингушетия.
Отмечается, что в январе – сентябре 2023 года цены на бензин в России в основном увеличивались, причем быстрыми темпами, но в четвертом квартале немного снизились. Однако в начале 2024 года цены вновь стали расти. В результате на январь 2024 года бензин марки АИ-92 в среднем по стране вырос на 7,2% по сравнению с январем 2023 года.

Минимальная стоимость бензина АИ-92 в январе 2024 года зафиксирована в Республике Коми (47,14 руб. за литр). За ней следуют Челябинская область (47,16 руб.) и Курганская область (47,42 руб.).

Наиболее существенно цены выросли в Сахалинской области ( 18,1%) и Ямало-Ненецком автономном округе ( 15,6%). При этом они остаются в числе лидеров по доступности. Еще в семи регионах – Сахе, Магаданской области, Тыве, ХМАО – Югра, Забайкальском крае, Алтае и Дагестане – цены выросли на 10% и более.

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#зарплата
#регионы
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