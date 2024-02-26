В Московской области построят импортозамещающее производство автомобильных фильтров

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
В Подмосковье появится новое высокотехнологичное импортозамещающее производство салонных и воздушных фильтров. Его запустит компания «МОТОРЪ», сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
На заводе будут выпускать салонные фильтры для систем кондиционирования и вентиляции автомобилей элементы для очистки воздуха, который подаётся в двигатели внутреннего сгорания машин. Подобрать земельный участок под инвестпроект на территории в Пушкинского городского округа компании помогла Корпорация развития Московской области.
Компания «МОТОРЪ» более 15 лет производит автомобильные детали, пресс-формы для литья из пластмассы, а также салонные и воздушные фильтры на собственном предприятии в Нижегородской области. Новое производство в Московской области позволит компании увеличить объём выпускаемой продукции на 40%. В компании заявили, что с уходом ряда западных компаний-поставщиков возникла острая потребность в этом виде продукции. Там готовы поставлять её в требуемом объёме.
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«Инвестиции в реализацию проекта составит 80 млн рублей. Приступить к строительству завода площадью 1,5 тыс. кв. м. инвестор планирует в I квартале будущего года. Продукция подмосковного предприятия подойдёт для разных марок автомобилей. На предприятии создадут не менее 20 рабочих мест», – уточнила Зиновьева.
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Лора Луганская