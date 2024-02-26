В Подмосковье появился научно-исследовательский комплекс в сфере машиностроения

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
В Бронницах завершили строительство и ввели в эксплуатацию научно-исследовательский комплекс для проведения опытно-конструкторских и испытательных работ в сфере машиностроения. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Инвестиций компании «Интеграл» в проект составил около 70 млн рублей. На новом производстве создадут не менее 150 рабочих мест, в том числе для высококвалифицированных специалистов – инженеров и конструкторов», –поделилась зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.На территории комплекса будут разрабатывать машиностроительную технику и дорабатывать комплектующие изделия к ней. Там также станут испытывать автомобили, сельхозмашины и мотоциклы.
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