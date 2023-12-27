Зиновьева: В 2023 году Подмосковье в 7 раз увеличило экспорт в ОАЭ

Фото: «Радио 1»
В пресс-центре «ТАСС» состоялась пресс-конференция с председателем Правительства Московской области — министром инвестиций Екатериной Зиновьевой, на которой подвели итоги 2023 года.
Вместе с Екатериной Зиновьевой в пресс-конференции приняли участие председатель Среднерусского банка ПАО Сбербанк Евгений Титов и президент Союза «Торгово-промышленная палата Московской области» Денис Французов.
Подмосковье заняло первое место среди регионов по количеству импортозамещающих проектов, числу социальных предпринимателей, количеству и сумме заключенных договоров по «Промышленной ипотеке», числу привлеченных федеральных льготных займов ФРП РФ, а также среди Центров поддержки экспорта России. Помимо этого, Московская область в очередной раз вошла в тройку лидеров рейтинга АСИ по состоянию инвестиционного климата.
Московская область также лидирует по количеству индустриальных парков, расположенных в регионе. В настоящий момент в Подмосковье их 69, однако, важно даже не это. Заполняемость парков в регионе составляет практически 88 процентов, что говорит о востребованности этих проектов.
Зиновьева также обратила внимание на такую важную проблему как подготовка квалифицированных кадров.
К тому же, по словам министра инвестиций, в 2023 году планировалось реализовать 50 проектов по импортозамещению, которые так сильно востребованы в наше время, однако, в результате, удалось реализовать целых 55. В будущем году планируется ещё 84 проекта, один из которых — это Коломенский завод, который является крупнейшим по созданию отечественных дизельных двигателей высокой мощности.
При этом, общий объем инвестиций в основной капитал Московской области по итогам 2023 года составил 1,5 триллиона рублей.
По его словам, правительство Московской области поддерживает предпринимателей не только с финансовой точки зрения, но и всеми другими возможными способами. Так, в Подмосковье запустили множество комфортных онлайн-сервисов, которые помогают вести бизнес успешно и структурировано. В том числе, в 2023 году были запущены два новых электронных сервиса для экспортеров.
В завершении стоит сказать и об успехах Московской области в экспорте. Главным партнёром Московской области в этом направлении остаётся Белоруссия с объёмом экспорта в один миллиард долларов. На второй месте с суммой в 630 миллионов находится Китай, на третьем - Турция (600 миллионов), а четвёртое, с увеличением объёма экспорта в семь раз, занимают Объединённые Арабские Эмираты (460 миллионов долларов).
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Подмосковье заняло первое место среди регионов по количеству импортозамещающих проектов, числу социальных предпринимателей, количеству и сумме заключенных договоров по «Промышленной ипотеке», числу привлеченных федеральных льготных займов ФРП РФ, а также среди Центров поддержки экспорта России. Помимо этого, Московская область в очередной раз вошла в тройку лидеров рейтинга АСИ по состоянию инвестиционного климата.
Зиновьева также обратила внимание на такую важную проблему как подготовка квалифицированных кадров.
«Ещё одно новшество, которое мы будем дополнительно делать – это колледжи. Основной раппорт от бизнеса в этом году, который мы слышим – это вопрос новых рабочих кадров и вообще кадров», — прокомментировала ситуацию Зиновьева.
К тому же, по словам министра инвестиций, в 2023 году планировалось реализовать 50 проектов по импортозамещению, которые так сильно востребованы в наше время, однако, в результате, удалось реализовать целых 55. В будущем году планируется ещё 84 проекта, один из которых — это Коломенский завод, который является крупнейшим по созданию отечественных дизельных двигателей высокой мощности.
«Если говорить в целом о партнерстве с Московской областью – у нас достаточно «увесистый» портфель в 2,3 триллиона рублей», — рассказав Титов, отметив, что клиенты особенно охотно и успешно пользуются услугой «Промышленной ипотеки».
При этом, общий объем инвестиций в основной капитал Московской области по итогам 2023 года составил 1,5 триллиона рублей.
«Удалось сформировать хорошую инвестиционную команду. Каждый вносит свою лепту в то, чтобы бизнесом в Московской области стало заниматься проще, легче, понятнее», — отметил Французов.
По его словам, правительство Московской области поддерживает предпринимателей не только с финансовой точки зрения, но и всеми другими возможными способами. Так, в Подмосковье запустили множество комфортных онлайн-сервисов, которые помогают вести бизнес успешно и структурировано. В том числе, в 2023 году были запущены два новых электронных сервиса для экспортеров.
В завершении стоит сказать и об успехах Московской области в экспорте. Главным партнёром Московской области в этом направлении остаётся Белоруссия с объёмом экспорта в один миллиард долларов. На второй месте с суммой в 630 миллионов находится Китай, на третьем - Турция (600 миллионов), а четвёртое, с увеличением объёма экспорта в семь раз, занимают Объединённые Арабские Эмираты (460 миллионов долларов).
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Евгения Парфентьева