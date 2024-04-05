В Красногорске прошла торгово-закупочная сессия с новым агрегатором

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
В Доме правительства Московской области прошла вторая торгово-закупочная сессия с новым агрегатором фермерской продукции. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Конференция проводилась для товаропроизводителей региона и была посвящена поставкам натуральной продукции в магазины «Х5 Group».
Стоит отметить, что участие в мероприятие также приняли Россельхознадзор, отраслевые специалисты Минсельхозпрода и сельхозтоваропроизводители со всего Подмосковья.
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«Это первый агрегатор, который появился у нас в Московской области. На сессии все желающие смогли задать все интересующиеся их вопросы. Напомню, что они сами покупают продукцию у фермера и централизованно поставляют ее в торговые сети. Кроме того, в рамках проекта возможна работа с самыми минимальными объемами продукции. К каждому фермерскому продукту компания прорабатывает индивидуальный подход и готова рассмотреть любые предложения», — поделился министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
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Мира Полтева