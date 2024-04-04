Подмосковный фермер Климович стал финалистом национальной премии

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Глава крестьянско-фермерского хозяйства «ТехноВелес» Артём Климович стал финалистом национальной премии «Россия – страна возможностей». Об этом рассказал зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
«Рады видеть, как подмосковные фермеры активно принимают участие во всероссийских конкурсах и проектах, представляя достижения и продукцию региона. Финалисты определены, начался этап народного голосования. Все желающие могут поддержать Московскую область в лице нашего фермера из городского округа Лотошино», – отметил Мурашов.Национальная премия выделяет людей с уникальной историей, которые своими достижениями вдохновляют общество. Климович представлен в номинации «Предпринимательство». Он участвует в конкурсе с собственным проектом создания мультифермерского хозяйства с нуля.
Читайте также:
В Подмосковье разработали импортозамещающие комплектующие для спецтехники
В Солнечногорске производят инновационные виды мороженого
Минпромторг России аккредитовал первый в Подмосковье экопромышленный парк
Лора Луганская