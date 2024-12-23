В Московской области с начала года произвели 40 млн перепелиных яиц

Нехватка специалистов в строительстве связана с ростом экономики в России, а также более привлекательными предложениями для молодежи. Об этом заявил гендиректор Торгово-промышленной палаты Набережных Челнов Фарид Башаров. По его словам, еще одной причиной является демографическая яма.