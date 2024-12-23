В Московской области с начала года произвели 40 млн перепелиных яиц

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В Подмосковье активно увеличивают производство перепелиных яиц. Сначала года из произведено 40 миллионов штук. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«Это на 5,3 млн штук больше, чем в прошлом году. Общее поголовье перепелов в регионе – 250 тыс. На территории Московской области крупными производителями перепелиных яиц являются ООО «Шепиловская птицефабрика» в Серпухове и ООО «Генофонд» в Сергиево-Посадском городском округе», – отметили в ведомстве.Там также привели оценку экспертов, которые утверждают, что перепелиные яйца содержат большое количество полезных микроэлементов и имеют высокую пищевую ценность. Они помогают укрепить иммунитет, снизить холестерин, улучшить состояние кожи, пищеварение, наладить работу сердечно-сосудистой системы и улучшить зрение.
Продукт необходим больным диабетом, гипертонией, пожилым, беременным женщинам и детям с диатезом.
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Лора Луганская