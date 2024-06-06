В Подмосковье приступят к строительству трёх индустриальных парков нового формата

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Московской области в ближайшее время стартует строительство трёх индустриальных парков. Это будут объекты нового формата, заявил на площадке XXVII Петербургского международного экономического форума губернатор региона Андрей Воробьёв.
«У нас 69 индустриальных парков, и загружены они на 83%. Поэтому мы сейчас начинаем строительство трёх следующих индустриальных парков. Первый из них появится в Ленинском городском округе. Это 100 га. Причём мы ввели новый норматив, новый стандарт строительства индустриального парка. Вы увидите там готовые производственной мощности, коммуникации, подведённые ко всем ста гектарам. Плюс обязательно будет колледж, где предприятия могут готовить специалистов, наших ребят, дать им все необходимые компетенции. Места для проживания будут также обеспечены должным образом», – поделился планами губернатор в эфире телеканала «Россия 24».По оценке Воробьёва, новый формат индустриальных парков уже сейчас востребован потенциальными инвесторами.
«В такой комбинации мы уже имеем заметное количество заявок от отечественного бизнеса и от наших зарубежных партнёров на организацию производства, часто высокотехнологично. В частности, один из проектов Росатома будет реализован в Ленинском. Не хочу забегать вперёд, но мы должны подписать соглашение, которое позволит нам заметно продвинуться в микроэлектронике», – отметил глава региона.Ранее Воробьёв сообщил, что делегация Московской области подпишет на Петербургском международном экономическом форуме 37 соглашений соглашение на 175 млрд рублей.
Читайте также:
Китайский производитель будет выпускать в Подмосковье по 100 тыс. автомобилей в год
Губернатор Воробьёв: восемь из 10 подписанных на ПМЭФ соглашений реализуются в срок
Подмосковье будет развивать со Сбером экологические и социальные проекты
Лора Луганская