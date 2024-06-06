В Подмосковье приступят к строительству трёх индустриальных парков нового формата

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв назвал биометрию инструментом, который может сделать жизнь человека более качественной и удобной. Такую оценку он дал, выступая на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме. На площадке ПМЭФ 2024 глава региона принял участие в тематической сессии под названием «Биометрия: мифы, возможности, тренды».