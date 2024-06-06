В Подмосковье построят производство машин и агрегатов для гражданской авиации

В Московской области запустят производство электрических машин и гидравлических агрегатов для гражданской авиации. Соглашение о строительстве завода на подписали губернатор региона Андрей Воробьёв и гендиректор АО «Опытно-конструкторское бюро «Аэрокосмические системы» Валерий Шадрин.
«Аэрокосмические системы» – один из лидеров российского авиа- и двигателестроения. Опытно-конструкторское бюро в Дубне многие годы занимается разработкой, интеграцией и модернизацией бортовых систем и агрегатов. В ближайшие три года компания построит в Подмосковье производство электрических машин и гидравлических агрегатов для гражданской авиации», – поделился планами Воробьёв.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Общий объём инвестиций он оценил в 1,5 млрд рублей. На заводе будут работать около 350 человек.
Ранее Опытно-конструкторское бюро «Аэрокосмические системы» разработало и поставило на производство детали среднемагистрального самолёта МС-21 и системы для других гражданских российских самолётов.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Во время встречи на ПМЭФ 2024 Воробьёв присвоил Шадрину почётное звание «Заслуженный работник промышленности Московской области».
«Аэрокосмические системы» начали работу в 2010 году. Я горжусь всеми проектами ОКБ, но одним из самых амбициозных считаю участие в программе МС-21. В Московской области мы работаем 33 года. На территории региона у нас трудятся свыше 3,5 тыс. специалистов в 10 компаниях корпорации «Промтех», – сказал Шадрин.Ранее Воробьёв сообщил, что делегация Московской области подпишет на Петербургском международном экономическом форуме 37 соглашений соглашение на 175 млрд рублей.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
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Лора Луганская