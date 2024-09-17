В Рузском округе реализуют пять инвестпроектов за 1,1 млрд рублей

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Рузском городском округе реализуется пять инвестпроектов.
Об этом глава муниципалитета Николай Пархоменко рассказал губернатору Московской области Андрею Воробьёву в ходе рабочей встречи.
Общий объём инвестиций, по словам Пархоменко, превышает 1,1 млрд рублей. На предприятиях создадут более 500 рабочих мест.
Так, например, компания «МУ-КПЛстрой» в 2026 году планирует ввести завод по производству бетонных плит. Инвестиции составят порядка 250 млрд рублей, на предприятии рассчитывают создать 250 рабочих мест.
«Энерготех» строит завод по производству комплектных трансформаторных подстанций за 55 млн рублей, который откроют в следующем году. Помимо этого, в 2025-м начнёт работу завод по производству стройматериалов. Вложения составят около 530 млн рублей, а число новых рабочих мест – 130.
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Общий объём инвестиций, по словам Пархоменко, превышает 1,1 млрд рублей. На предприятиях создадут более 500 рабочих мест.
Так, например, компания «МУ-КПЛстрой» в 2026 году планирует ввести завод по производству бетонных плит. Инвестиции составят порядка 250 млрд рублей, на предприятии рассчитывают создать 250 рабочих мест.
«Энерготех» строит завод по производству комплектных трансформаторных подстанций за 55 млн рублей, который откроют в следующем году. Помимо этого, в 2025-м начнёт работу завод по производству стройматериалов. Вложения составят около 530 млн рублей, а число новых рабочих мест – 130.
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Лора Луганская