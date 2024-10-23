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В Московской, Тверской и Тульской областях оценят условия ведения бизнеса

23 октября 2024, 19:10
Фото: пресс-служба ФАС

Фото: пресс-служба ФАС

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Федеральная антимонопольная служба проводит пилотный опрос предпринимателей об удовлетворённости условиями ведения бизнеса в Московской, Тверской и Тульской областях. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС.


Опрос будет проходить с 1 по 30 ноября с использованием Единого портала торгов Московской области ЕАСУЗ при участии Комитета по конкурентной политике Московской области.

Ответить на вопросы можно по ссылке.

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Путин увидел символическую «купюру БРИКС» на саммите в Казани и дал Набиуллиной
23 октября 2024, 17:58

Владимир Путин на саммите БРИКС (Фото: РИА Новости/Станислав Красильников)

Символическую «купюру БРИКС» увидел на саммите в Казани президент Владимир Путин, а потом передал ее главе Центробанка РФ Эльвире Набиуллиной. Как пишет РИА Новости, все произошло, когда закончилось заседание стран БРИКС в расширенном составе.
«Это кто-то из наших — то ли из ТПП (торгово-промышленная палата — прим. ред.), то ли еще кто-то, — они напечатали такую квазиденьгу», — прокомментировал журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь подчеркнул, что купюра является символом общей работы, проводимой в рамках объединения. К слову, по словам Пескова, купюра не удовлетворила Набиуллину.

Саммит БРИКС проходит в столице Татарстана до 24 октября.

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В «Ростехе» заявили о возможности остановки экспорта высокотехнологичной продукции
«Ростех» может прекратить экспорт высокотехнологичной продукции из-за ставки ЦБ
23 октября 2024, 17:21

Сергей Чемезов (Фото: сайт Кремля)

Госкорпорация «Ростех» может прекратить экспорт высокотехнологичной продукции из-за рекордного уровня ключевой ставки. Об этом сообщил глава корпорации Сергей Чемезов в рамках заседания Совета Федерации.
«При такой процентной ставке вся прибыль съедается процентами, которые мы вынуждены заплатить банку», — пояснил глава «Ростеха».

По словам Чемезова, либо госкорпорация прекращает весь экспорт высокотехнологичной продукции, которая включает самолеты, системы ПВО, либо необходимо сформировать альтернативу. Он отметил, что рекордный уровень ключевой ставки — это «серьезный тормоз» для роста промышленности.

Ранее заместитель председателя банка Алексей Заботкин не исключил нового повышения ключевой ставки. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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56 импортозамещающих предприятий Подмосковья уже строятся на «Земле за 1 рубль»
23 октября 2024, 16:11

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Около 60 компаний, получивших в Подмосковье участки по программе «Земля за 1 рубль», ведут сегодня строительный этап своих инвестпроектов.
Такие данные привела зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«56 инвесторов начали строительство на участках, полученных в льготную аренду по региональной программе поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль». Еще шесть объектов уже построены и введены в эксплуатацию. Суммарный объём инвестиций в эти 62 проекта оценивается в 20,9 млрд рублей», – отметила Зиновьева.
Она добавила, что в результате запуска новых предприятий будет создано около 3,7 тыс. рабочих мест.

Как рассказали в ведомстве, строительный этап своего проекта на арендованном за 1 рубль в год участке ведёт ООО «Фабрика Вентиляции ГалВент». Компания построит в Балашихе производство систем вентиляции для гражданских и промышленных объектов. Инвестиции оцениваются в 1,25 млрд рублей.

Зиновьева напомнила, что всего поддержку по программе «Земля за 1 рубль» в Подмосковье уже получили более 170 инвестиционных проектов импортозамещения.

Подобрать землю для строительства, в том числе по льготным программам, можно на Инвестиционной карте Московской области.

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#бизнес
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Президент РФ Путин: Россия не борется с долларом, а ищет ему альтернативу
23 октября 2024, 15:44

Владимир Путин на саммите БРИКС (Фото: сайт Кремля)

Россия не борется с американским долларом, а ищет ему альтернативу, заявил в рамках саммита БРИКС в Татарстане президент РФ Владимир Путин.
«Но не мы же это делаем, это делают другие люди. Мы не отказываемся, не боремся с долларом, но, если нам не дают с ним работать, что же делать? Мы тогда вынуждены искать другие альтернативы, что и происходит», — сказал глава государства.
На фоне спецоперации в Донбассе коллективный Запад и Европа фактически объявили России экономическую войну, выраженную в различного рода ограничительных мерах. Одной из санкций было отключение российских банков от международной системы SWIFT.

Саммит БРИКС в Казани проходит до 24 октября. Ранее сообщалось, что предложил создать Путин на саммите БРИКС, и как это связано с инвестициями.

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Путин: новая инвестиционная платформа БРИКС поддержит национальные экономики
23 октября 2024, 14:53

Владимир Путин на саммите БРИКС (Фото: сайт Кремля)

Новая инвестиционная платформа объединения БРИКС поддержит национальные экономики и инвестиции, заявил в рамках саммита в Казани президент России Владимир Путин.
«Предлагаем создать новую инвестиционную платформу БРИКС, которая стала бы мощным инструментом поддержки наших национальных экономик, а также обеспечила финансовыми ресурсами страны Глобального Юга и Востока», — сказал глава государства на заседании расширенного состава.
Ранее Владимир Путин рассказал, что может стать причиной нового мирового кризиса.

Саммит БРИКС проходит в столице Татарстана до 24 октября, в нем принимает участие 36 государств, 22 из которых представлены на высоком уровне. Участником мероприятия является также генсек ООН Антониу Гутерриш.

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#новости
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Россиянам раскрыли, как при росте инфляции сохранить капитал
Инвестор Ходченков рекомендовал планировать финансы и делать сбережения
23 октября 2024, 14:53

Фото: iStock/BrianAJackson

Основатель инвестиционной компании «Лига Инвесторов», инвестор Евгений Ходченков заявил, что при росте инфляции рекомендуется делать личные сбережения, планировать бюджет и грамотно вкладывать деньги.
«Инфляция не ждёт, и важно использовать доступные возможности. Накопления на счёте — это хорошо, но грамотные инвестиции и планирование помогут не только сохранить, но и приумножить капитал. Пускай ваши деньги работают на вас, а не наоборот», — пояснил в беседе с RuNews24.ru Ходченков.

А финансовый консультант Ольга Матвеева заявила, что для рациональной траты средств перед какой-либо более или менее серьёзной покупкой следует взять паузу на сутки.

«Перед покупкой возьмите паузу на 24 часа. Это время позволит системе, отвечающей за рациональное мышление, вернуться в норму и осознанно оценить необходимость покупки. Сокращайте количество вариантов при принятии решений. Так, перед покупкой отфильтруйте товары по ключевым критериям, чтобы не столкнуться с долгими муками выбора», — прокомментировала в беседе с RT Матвеева.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что в настоящее время сбережения выгоднее хранить на рублёвых вкладах.

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#сбережения
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Турция тайно запретила продавать России некоторые товары
FT: Турция тайно запретила экспортировать в РФ товары военного назначения
23 октября 2024, 10:46

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Власти Турции решили тайно запретить экспорт в Россию товаров военного назначения американского происхождения. Об этом информирует Financial Times.
Уточняется, что Турция поступила таким образом после того, как получила из США предупреждение о последствиях. Анкара заблокировала экспорт более 40 категорий товаров американского происхождения, которые, вероятно, нужны ВС РФ для продолжения боевых действий.

Примечательно, что данные ограничения не были публично озвучены из-за «политической чувствительности». Следует отметить, что экспорт товаров военного назначения из Турции в РФ значительно увеличился после февраля 2022 года.

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#турция
#вс рф
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Использование подмосковных сельхозземель будут мониторить со спутников
23 октября 2024, 09:56

Фото: пресс-служба Минсельзхозпрода МО

Для мониторинга сельхозземель в Московской области будут пользоваться дистанционным зондированием со спутников. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
«Применение таких технологий позволит оперативно обновлять информацию о принадлежности земель к различным видам сельскохозяйственных угодий, а также об использовании пахотной земли для выращивания сельскохозяйственных культур. Сейчас в Подмосковье активно проводится ввод в сельскохозяйственный оборот залежных и ранее неиспользуемых земель. В этом будут задействованы и инструменты геомониторинга», – пояснил глава регионального Минсельзхозпрода Сергей Двойных.
По данным ведомства, с начала года в Подмосковье в сельскохозяйственный оборот ввели 4,9 тыс. га неиспользуемых свыше 5 лет земель.

Кроме того, снимки, полученные с аппаратов дистанционного зондирования, позволят быстро обновлять информацию об участках произрастания борщевика Сосновского и отслеживать результаты борьбы с сорняком.

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Инвесторы Подмосковья заключили 120 соглашений с колледжами на подготовку кадров
22 октября 2024, 22:48

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Московской области готовят кадры для предприятий, реализующих проекты импортозамещения.
Между образовательными учреждениями региона и подмосковными компаниями заключено уже около 120 соответствующих соглашений, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
«По программе «Кадры для импортозамещения» 103 компании Подмосковья заключили соглашения с 44 образовательными учреждениями. Суммарно подписан 119 соглашений. Результатом станет целевая подготовка специалистов для реализации важнейших проектов технологического суверенитета на территории области. Всего в рамках соглашений планируется подготовить более 10 тыс. специалистов», – пояснила зампред.
Одно из соглашений было заключено в этом году между компанией «Фирма «ВИПС-МЕД» и Щёлковским колледжем. В его рамках подготовят работников таких специальностей, как сварщик, мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем и ЖКХ, по технической эксплуатации и обслуживанию электрического и электромеханического и промышленного оборудования.

Другое соглашение подписали производитель водоочистного оборудования «НПО Экосистема» и Колледж «Подмосковье» в Солнечногорске. Образовательное учреждение обучит сварщиков ручной и частично механизированной сварки и операционных логистов.

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