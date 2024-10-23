В Московской, Тверской и Тульской областях оценят условия ведения бизнеса

Фото: пресс-служба ФАС
Федеральная антимонопольная служба проводит пилотный опрос предпринимателей об удовлетворённости условиями ведения бизнеса в Московской, Тверской и Тульской областях. Об этом сообщили в пресс-службе ФАС.
Опрос будет проходить с 1 по 30 ноября с использованием Единого портала торгов Московской области ЕАСУЗ при участии Комитета по конкурентной политике Московской области.
Ответить на вопросы можно по ссылке.
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Лора Луганская