Работодателей могут обязать оплачивать проезд сотрудников на такси

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В Госдуме предложили обязать работодателей оплачивать проезд сотрудников на работу при отсутствии возможности воспользоваться общественным транспортом из-за роста цен на такси. Данный законопроект внесет на рассмотрение ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на документ.
В пояснительной записке говорится, что в связи с новыми требованиями к такси за последний год в России значительно выросли цены на этот вид транспорта. В отдельных регионах подорожание услуг такси составило 44%.
При этом для некоторых работающих россиян такси является не роскошью, а производственной необходимостью. Например, когда рабочая смена начинается и заканчивается в ночное время, или если сеть общественного транспорта не развита.
Ответственные работодатели предусматривают такие траты в трудовом договоре, отмечают авторы документа. По их мнению, все работники должны находиться в равных условиях, а не зависеть от добропорядочности работодателя. Поэтому депутаты предлагают обязать работодателей Оплачивать такси работников при необходимости. А издержки организаций предлагается отнести к производственным расходам, чтобы уменьшить сумму уплаченного налога.
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Ювелина Бернст