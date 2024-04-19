В Щёлкове пустили новые автобусы

Фото: пресс-служба администрации г.о. Щёлково
Пять новых машин вышло на автобусный маршрут №335 в городском округе Щёлково, он связывает рабочий посёлок Фряново со станцией метро «Щёлковская» в Москве, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Общественный транспорт – социально значимая сфера. Она складывается из множества факторов: чёткое расписание, современные и комфортные автобусы, удобные места ожидания, добросовестность и внимательность перевозчика. Мы стараемся сделать так, чтобы людям было удобно, и они чувствовали себя в безопасности», — отметил глава городского округа Андрей Булгаков.Новые автобусы оборудованы системой кондиционирования, камерами видеонаблюдения, внутренними и внешними электронными автоинформаторами, чтобы пассажиры не пропустили свою остановку. В каждом автобусе 53 посадочных места, высота спинки регулируется.
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