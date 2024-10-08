В Москве появятся три новых спортивных объекта в рамках программы поддержки инвесторов

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Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства поможет инвесторам получить льготное кредитование на строительство в столице спортивных объектов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Сергей Лискутов.
По его словам, в июле 2024 года по распоряжению мэра столицы Сергея Собянина действие программы льготного инвестиционного кредитования была расширена. Таким образом, в неё были включены инвесторы, вкладывающие средства в развитие городской спортивной инфраструктуры, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
В рамках программы поддержки инвесторов уже открылся многофункциональный спортивный комплекс. Кроме того, ведётся строительство ещё двух новых объектов — хоккейной арены и крытой спортивной площадки с искусственным льдом, сообщил заместитель мэра. Лискутов также уточнил, что такое строительство ведётся и будет вестись впредь в соответствии с отраслевой схемой размещения, утверждённой Департаментом спорта города Москвы.
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Александр Бойцов