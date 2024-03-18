В Москве проведут выставку-ярмарку подмосковных брендов

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«Посетители ярмарки смогут приобрести уникальные товары, которые производят в Московской области. Кроме того, для пришедших проведут розыгрыши призов, а также мастер-классы для взрослых и детей, в том числе — урок по изготовлению свечей, духов и арома-саше, мастер-класс по пленению венков и изготовлению бомбочек для ванн, а также нанесению временных тату из блёсток и аквагрима», — говорится в сообщении.Подмосковные производители также проведут презентации своих брендов и смогут найти новых бизнес-партнёров. Кроме того, на выставке-ярмарке можно будет получить консультацию специалистов областного центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес».
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