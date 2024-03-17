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В России спрогнозировали курс рубля после выборов

Аналитик Антонов: После выборов ожидается стабильный курс рубля
17 марта 2024, 04:22
Фото: iStock/Max Zolotukhin

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов заявил в интервью агентству «Прайм», что динамика курса рубля на следующей неделе будет зависеть от выборов президента России и заседания Центробанка по процентной ставке.
Антонов подчеркнул, что рынок уже учитывает фактор голосования, и политическая стабильность также поддерживает валюту. Центральный банк, скорее всего, оставит процентные ставки без изменений. Поэтому Антонов ожидает, что курс рубля после выборов останется стабильным.

Кроме того, рынок продолжит внимательно следить за стоимостью нефти. Если стоимость энергоносителей поднимется до 87,5 доллара США за баррель, это окажет поддержку рублю. На новой неделе ожидается движение доллара в диапазоне 90-93,30 рубля, евро в диапазоне 99,1-101,8 рубля и юаня в диапазоне 12,5-12,9 рубля.


Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ может начать снижать ключевую ставку во второй половине 2024 года, когда замедление инфляции явно стабилизируется.

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#эльвира набиуллина
#курс рубля
#рубль
#экономика
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Британия заявила о нехватке у Европы денег на оборону НАТО
IFO: Страны Евросоюза испытывают финансовые трудности
17 марта 2024, 03:29

Фото: iStock/Zerbor

Согласно отчету, подготовленному Институтом экономический исследований (IFO) для Financial Times, европейские страны, входящие в НАТО, не могут позволить себе платить за оборону.
Эксперты утверждают, что европейским государствам придется тратить на оборону 56 миллиардов евро в год, чтобы достичь целевого показателя альянса в 2% ВВП.

«Страны Евросоюза, входящие в НАТО, наиболее отстающие от целевых показателей альянса по оборонным расходам, включая Италию, Испанию и Бельгию, испытывают финансовые трудности», – сообщается в материале.

Эксперты утверждают, что страны Евросоюза сталкиваются с высоким уровнем государственного долга и дефицитом бюджета. По их мнению, это создает дополнительное финансовое давление в условиях замедления экономического роста.

Ранее американский сенатор-республиканец Линдси Грэм предложил исключить из НАТО те страны, чьи оборонные бюджеты не соответствуют требованию в 2% от ВВП членов альянса.

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#нато
#евросоюз
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#европа
#оборона
#финансы
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«Информация не соответствует действительности»: Ozon о закрытии пунктов выдачи заказов
Ozon опроверг информацию о закрытии пунктов выдачи заказов
17 марта 2024, 03:01

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Российский маркетплейс Ozon опроверг информацию о массовом закрытии пунктов выдачи заказов, передает РИА Новости, ссылаясь на ​заявление компании.
«Наблюдаем, как в сети распространяют слухи о массовых закрытиях пунктов выдачи Ozon. Эта информация не соответствует действительности», – отметили в пресс-службе.

Представители торговой площадки заявили, что ежедневно по тем или иным причинам не работает около 100 пунктов выдачи заказов, что составляет менее 0,5% от общего числа; 16 марта по техническим причинам было закрыто 70 пунктов.

Ранее, в конце февраля, клиенты крупного маркетплейса Wildberries (WB) столкнулись с проблемами при оплате заказов дебетовыми картами MasterCard.

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#интернет-магазины
#рынок
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Рубль стал основной валютой в расчётах России за экспорт с Европой и Азией
16 марта 2024, 11:10

Фото: iStock/Elena Chelysheva

Рубль стал основной валютой при расчётах за российский экспорт с Европой и Азией по итогам 2023 года. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на статистику Центробанка РФ.
Отмечается, что в прошлом году 39% платежей за поставки товаров и услуг за рубеж проходили в российской валюте. За первые полгода доля рубля в расчётах выросла на 11,2%, а за последние пять лет рост составил 24%.

По данным ЦБ РФ минимальная доля рубля была зафиксирована в 2021 году. В этот период в российской валюте было проведено всего 14,3% платежей.

Второе место при расчётах за российский экспорт в прошлом году поделили доллар и евро. На них пришлось 31,5% платежей. Такие показатели в два раза меньше тех, что фиксировались в 2022 году (63,6%).

Остальные 29,4% платежей пришлись на валюты дружественных государств. По итогам 2023 году их использование возросло в 3,4 раза. По показателям 2022 года их использование составляло всего 8,6%.

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#экономика
#рубль
#валюта
#доллар
#евро
#экспорт
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Аналитик раскрыл, что случится с рублём после президентских выборов
Финансовый аналитик Антонов: Политическая стабильность оказывает поддержку рублю
16 марта 2024, 11:10

Фото: iStock/Larineb

Стабильность российской валюту на следующей неделе определят президентские выборы, об этом сообщил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в интервью для «Прайм».
Помимо выборов на пост главы российского государства, динамику курса рубля также определит заседание по ставке, которое должно состояться в Центральном банке. Антонов отметил, что первый фактор уже учтён рынком. Он также подчеркнул, что политическая стабильность в стране оказывает поддержку российской валюте.

«Ожидается сохранение ставки на 16%. Для ее устойчивого снижения потребуется более длительный период поддержания жестких условий. Само заседание, вероятно, не окажет влияния на рынок, но может оказать выступление главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной на пресс-конференции», — цитирует агентство слова аналитика.

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#выборы
#рубль
#экономика
#центробанк
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FT: Сотни заводов в Китае станут «зомби»
FT: В Китае появятся сотни «заводов-зомби» из-за перехода на электрокары
16 марта 2024, 01:26

Фото: iStock/ Alan_P

На китайском авторынке появятся сотни «заводов-зомби» из-за стремительного перехода на электромобили, что привело к остановке продаж авто с двигателем внутреннего сгорания, пишет Financial Times. ​По данным издания, такая ситуация привела к резкому падению стоимости активов заводов по производству автомобилей с ДВС.
Так, производство автомобилей с ДВС в Китае к 2023 году сократилось на 37% в сравнении с пиковым показателем в 17,7 млн в 2017 году. По данным шанхайской консалтинговой компании Automobility, на сегодняшний день в стране используется только половина установленной мощности заводов по производству авто с ДВС.

Проблема с активами заводов по производству авто с ДВС предвидилась в течение многих лет, отмечается в статье. В пример приводится концерн Hyundai, который в 2017 году инвестировал $1,15 млрд в новый завод в Чунцине на юго-западе КНР производственной мощностью в 300 тыс. автомобилей с ДВС в год. Через шесть лет компании пришлось продать новый завод менее чем за четверть инвестиционной стоимости.

Завод в Чунцине стал одним из сотен «заводов-зомби», появление которых аналитики прогнозируют в Китае в ближайшей перспективе.

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#завод
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#переход
#автопроизводители
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Аналитик Антонов спрогнозировал замедление инфляции в России
15 марта 2024, 20:32

Фото: istockphoto.com/Vladislav Zolotov

Финансовый аналитик Владислав Антонов допустил замедление годовой инфляции в России в марте до 7,3%.
«Недельная инфляция — это не долгосрочный тренд. Замедление в феврале помесячной инфляции с низкими темпами недельной инфляции в начале марта может говорить о том, что в течение марта, темпы роста цен могут замедлиться. Темпы роста плодоовощной инфляции в феврале заметно сократились в годовом и помесячном выражении», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Антонов.

Он напомнил, что обычно январь и февраль считаются наиболее инфляционными месяцами в году.

Ранее первый замдиректора департамента денежно-кредитной политики (ДКП) Банка России Андрей Ганган заявил, что максимум годовой инфляции может произойти во втором квартале текущего года.

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#инфляция
#цб
#экономика
#россия
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ЦБ сообщил о высокой экономической активности россиян в феврале
15 марта 2024, 19:45

Фото: istockphoto.com/Jacob Wackerhausen

В Главном управлении ЦБ по Центральному федеральному округу сообщили о сохранении высокой финансовой активности россиян в феврале этого года.
«Растёт число продавцов на маркетплейсах, усиливается интерес россиян к онлайн-покупкам. В столичном регионе в 2024 году ожидается ввод в действие 1,9 млн кв. м. складских площадей. Речь идёт о 15 крупных объектах, большая часть которых законтрактована маркетплейсами, многоканальными ретейлерами и интернет-магазинами», — приводит Газета.ру комментарий управления.

Также специалистами отмечается развитие логистических хабов в Центральной России.

Ранее сообщалось, что Банк России намерен обсудить с правительством меры против применения рискованных схем при льготной ипотеке. В частности, сотрудники Центробанка рассказали о новой методе с применением аккредитивов.

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Стало известно, что войдёт в новый пакет антироссийских санкций ЕС
В 14-й пакет санкций ЕС против РФ войдут меры против обхода других санкций
15 марта 2024, 17:26

Фото: iStock/designer491

Высокопоставленный европейский чиновник в беседе с журналистами в Брюсселе рассказал о следующем пакете антироссийских санкций.
В 14-й пакет санкций против России, который уже готовит Евросоюз, войдут новые меры по борьбе с обходом ранее введённых против страны ограничений.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что российский бизнес с радостью осваивает освободившиеся ниши и делает это не хуже компаний из других государств. Также он подчёркивал, что Россия уже адаптировалась к западным санкциям. Конечно, они создают трудности для экономики страны, но Россия научилась их преодолевать, подчеркнул Песков.

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#санкции
#евросоюз
#россия
#ограничения
#экономика
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Курс доллара на Мосбирже превысил 92 рубля
Курс доллара на Московской бирже превысил 92 рубля впервые с 4 марта
15 марта 2024, 15:54

Фото: iStock/Lazy_Bear

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже превысил 92 рубля впервые с 4 марта текущего года. Соответствующие данные были предоставлены площадкой.
Отмечается, что курс американской валюты повысился на 36 копеек и составил 92,08 рубля, юань – на 5 копеек, до около 12,75 рубля, евро – на 51 копейку, до 100,31 рубля. По словам старшего портфельного управляющего УК «Первая» Якова Яковлева, валютный рынок остается сбалансированным.

Ранее инвестиционный стратег Александр Бахтин спрогнозировал укрепление рубля из-за выборов президента в России на следующей неделе. Он отметил, что доллар может стоить меньше 91 рубля, евро — 98-99 рублей.

Напомним, кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова заявляла, что после выборов президента России курс доллара может подняться до 95-98 руб.

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#доллар
#евро
#рынок
#ук
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