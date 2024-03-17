В России спрогнозировали курс рубля после выборов

Фото: iStock/Max Zolotukhin
Финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов заявил в интервью агентству «Прайм», что динамика курса рубля на следующей неделе будет зависеть от выборов президента России и заседания Центробанка по процентной ставке.
Антонов подчеркнул, что рынок уже учитывает фактор голосования, и политическая стабильность также поддерживает валюту. Центральный банк, скорее всего, оставит процентные ставки без изменений. Поэтому Антонов ожидает, что курс рубля после выборов останется стабильным.
Кроме того, рынок продолжит внимательно следить за стоимостью нефти. Если стоимость энергоносителей поднимется до 87,5 доллара США за баррель, это окажет поддержку рублю. На новой неделе ожидается движение доллара в диапазоне 90-93,30 рубля, евро в диапазоне 99,1-101,8 рубля и юаня в диапазоне 12,5-12,9 рубля.
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ может начать снижать ключевую ставку во второй половине 2024 года, когда замедление инфляции явно стабилизируется.
Читайте также:
Курс доллара на Мосбирже превысил 92 рубля
Инвестстратег Бахтин заявил об укреплении рубля из-за выборов в России
Экономист Белянчикова спрогнозировала курс доллара до ₽98 после выборов
Кроме того, рынок продолжит внимательно следить за стоимостью нефти. Если стоимость энергоносителей поднимется до 87,5 доллара США за баррель, это окажет поддержку рублю. На новой неделе ожидается движение доллара в диапазоне 90-93,30 рубля, евро в диапазоне 99,1-101,8 рубля и юаня в диапазоне 12,5-12,9 рубля.
Читайте также:
Курс доллара на Мосбирже превысил 92 рубля
Инвестстратег Бахтин заявил об укреплении рубля из-за выборов в России
Экономист Белянчикова спрогнозировала курс доллара до ₽98 после выборов
Александр Климов