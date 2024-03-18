Радио1
Главная / Новости / Экономика/ В Подмосковье отметили эффективность программ по поддержке экспортёров

В Подмосковье отметили эффективность программ по поддержке экспортёров

18 марта 2024, 10:16
Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Субсидии, которые получают подмосковные предприниматели для выхода на заграничные рынки, показали свою высокую эффективность: каждый рубль, выделенный предприятиям в качестве поддержки, приносит 145 рублей, полученных по экспортным контрактам, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.

«На каждый «государственный» рубль, направленный на поддержку экспорта и предоставление услуг экспортерам из нашего региона, приходится 145 рублей экспорта. (…) То есть компании региона кратно приумножают средства, вложенные в поддержку экспортёров», — отметила глава министерства Екатерина Зиновьева.

Ранее сообщалось, что Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области только за минувший год помог 1585 региональным компаниям. Общий объём продукции, отправленной на экспорт при поддержке фонда, в четыре раза превысил годовой целевой показатель.

Читайте также:

Рубль стал основной валютой в расчётах России за экспорт с Европой и Азией

Аналитик раскрыл, что случится с рублём после президентских выборов

Аналитик Антонов спрогнозировал замедление инфляции в России

#экономика
#экспорт
#субсидии
#мининвест мо
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Белорусские чипы и платы в России могут признать отечественными
18 марта 2024, 10:13

Фото: istockphoto/SweetBunFactory

Произведённые в Белоруссии материалы и компоненты (чипы, платы и так далее) могут признать отечественными. С таким предложением выступило министерство промышленности и торговли РФ.
Проект соответствующего постановления, подготовленного ведомством, был опубликован на официальном сайте правовой информации. Правительство в настоящее время готовит нормативную базу. Согласно документу, с 1 июля 2024 года будут внесены изменения в критерии для признания продукции, произведённой на территории других стран, российской. Отмечается, что произведённые в Белоруссии сырьё, материалы, узлы и агрегаты будут считаться российскими только в том случае, если на территории РФ выполнено не менее 20% объёма работ.

В Минпромторге отмечают, что это позволит эффективно использовать совместные российско-белорусские разработки в изготовлении отечественной продукции. Однако некоторые эксперты опасаются, что такой шаг снизит стимул для производителей работать над узлами и комплектующими.

Читайте также:

Премьер-министр Головченко: Белоруссия при поддержке России начнет производство двухмоторных самолетов

Лукашенко: Белоруссия поставляет в РФ электронную компонентную базу

Подмосковье и Белоруссия будут сотрудничать в промышленности, сельском хозяйстве и ЖКХ
#изменения
#правительство
#проект
#разработки
#эксперты
#рф
#белоруссия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Раскрыта цена самой дорогой квартиры в России
Авито Недвижимость: Самая дорогая квартира в РФ продается за 3,2 млрд рублей
18 марта 2024, 06:24

Фото: iStock/Ilija Erceg

Аналитики платформы выяснили, что на данный момент цена самой дорогой квартиры в России, указанной на сайте недвижимости Авито, достигает 3,2 млрд рублей, передает Lenta.ru.
Самая дорогая квартира находится в центре Москвы. Это пентхаус со свободной планировкой, общая площадь которого составляет 901 квадратный метр, расположенный на Гранатном переулке, рядом районом Патриарших прудовв. Объект расположен в здании клубного дома жилого комплекса «Гранатный Палас», рассчитанном на 17 квартир.

В столице можно купить 7-комнатную квартиру площадью 470 кв.м за 20 млрд рублей. Недвижимость расположена в жилом комплексе «Пречистенка 13» на одноименной улице. Известно, что в 2012 году дореволюционное здание было полностью перестроено. В доме есть 2-этажная подземная автостоянка с подогревом, жители могут пользоваться библиотекой, каминной или сигарной комнатой. Сама квартира имеет дорогую дизайнерскую отделку, а из окон открывается вид на храм Христа Спасителя и здание Министерства иностранных дел.

На Пречистенской набережной покупателю предлагается 6-комнатная 3-этажная квартира стоимостью 6 млрд рублей. Площадь объекта составляет 724 квадратных метра. В квартире выполнена высококачественная отделка, из окон открывается прекрасный вид на Москву-реку. Есть терраса, кухня, столовая, офис и гостиная с выходом в несколько спален.

Ранее стала известна стоимость самой дешевой квартиры в Таиланде.

Читайте также:

Стало известно, сколько стоит самая дешёвая квартира в Таиланде

Риелтор Барсуков рассказал, для кого актуальна квартира без туалета и кухни

Россиянам рассказали, за сколько лет окупится сдаваемая в аренду квартира
#квартира
#жильё
#россия
#москва
#москва-река
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украина отказалась от продления контракта с «Газпромом»
Минэнерго: Украина отказывается продлевать контракт с «Газпромом»
18 марта 2024, 05:18

Фото: iStock/NiseriN

Украина отказалась продлевать газотранспортный контракт с «Газпромом» после 31 года настоящего года, заявил глава Минэнерго страны Герман Галущенко, сообщает Коммерсант.
Он отметил, что Украина работает над укреплением своей энергетической безопасности и независимости, в частности, за счет увеличения внутренней добычи газа.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в случае отказа Украины продлить контракт на транспортировку газа с Российской Федерацией в Европу возникает вопрос о том, как этот газ будет поступать в европейские страны, и альтернативные маршруты в настоящее время в значительной степени заблокированы.

Читайте также:

Польша объявила о незаконности выборов в России

Путин допустил создание «санитарной зоны» в приграничье с Украиной

Зеленский раскритиковал союзников за недальновидность
#украина
#газпром
#европа
#дмитрий песков
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России спрогнозировали курс рубля после выборов
Аналитик Антонов: После выборов ожидается стабильный курс рубля
17 марта 2024, 04:22

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов заявил в интервью агентству «Прайм», что динамика курса рубля на следующей неделе будет зависеть от выборов президента России и заседания Центробанка по процентной ставке.
Антонов подчеркнул, что рынок уже учитывает фактор голосования, и политическая стабильность также поддерживает валюту. Центральный банк, скорее всего, оставит процентные ставки без изменений. Поэтому Антонов ожидает, что курс рубля после выборов останется стабильным.

Кроме того, рынок продолжит внимательно следить за стоимостью нефти. Если стоимость энергоносителей поднимется до 87,5 доллара США за баррель, это окажет поддержку рублю. На новой неделе ожидается движение доллара в диапазоне 90-93,30 рубля, евро в диапазоне 99,1-101,8 рубля и юаня в диапазоне 12,5-12,9 рубля.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ может начать снижать ключевую ставку во второй половине 2024 года, когда замедление инфляции явно стабилизируется.

Читайте также:

Курс доллара на Мосбирже превысил 92 рубля

Инвестстратег Бахтин заявил об укреплении рубля из-за выборов в России

Экономист Белянчикова спрогнозировала курс доллара до ₽98 после выборов
#эльвира набиуллина
#курс рубля
#рубль
#экономика
#выборы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Британия заявила о нехватке у Европы денег на оборону НАТО
IFO: Страны Евросоюза испытывают финансовые трудности
17 марта 2024, 03:29

Фото: iStock/Zerbor

Согласно отчету, подготовленному Институтом экономический исследований (IFO) для Financial Times, европейские страны, входящие в НАТО, не могут позволить себе платить за оборону.
Эксперты утверждают, что европейским государствам придется тратить на оборону 56 миллиардов евро в год, чтобы достичь целевого показателя альянса в 2% ВВП.

«Страны Евросоюза, входящие в НАТО, наиболее отстающие от целевых показателей альянса по оборонным расходам, включая Италию, Испанию и Бельгию, испытывают финансовые трудности», – сообщается в материале.

Эксперты утверждают, что страны Евросоюза сталкиваются с высоким уровнем государственного долга и дефицитом бюджета. По их мнению, это создает дополнительное финансовое давление в условиях замедления экономического роста.

Ранее американский сенатор-республиканец Линдси Грэм предложил исключить из НАТО те страны, чьи оборонные бюджеты не соответствуют требованию в 2% от ВВП членов альянса.

Читайте также:

NI: страны НАТО поставляют Киеву старое вооружение, не помогающее ВСУ

InfoBRICS: ВСУ за несколько месяцев потеряли много дорогостоящего оружия НАТО

Стало известно о планах Трампа вывести США из НАТО
#нато
#евросоюз
#кризис
#европа
#оборона
#финансы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Информация не соответствует действительности»: Ozon о закрытии пунктов выдачи заказов
Ozon опроверг информацию о закрытии пунктов выдачи заказов
17 марта 2024, 03:01

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Российский маркетплейс Ozon опроверг информацию о массовом закрытии пунктов выдачи заказов, передает РИА Новости, ссылаясь на ​заявление компании.
«Наблюдаем, как в сети распространяют слухи о массовых закрытиях пунктов выдачи Ozon. Эта информация не соответствует действительности», – отметили в пресс-службе.

Представители торговой площадки заявили, что ежедневно по тем или иным причинам не работает около 100 пунктов выдачи заказов, что составляет менее 0,5% от общего числа; 16 марта по техническим причинам было закрыто 70 пунктов.

Ранее, в конце февраля, клиенты крупного маркетплейса Wildberries (WB) столкнулись с проблемами при оплате заказов дебетовыми картами MasterCard.

Читайте также:

Wildberries предоставит продавцам методику расчета за пострадавший в Шушарах товар

На складе Ozon в Петербурге обнаружили наркотики

ФАС отметила доминирующее положение Wildberries и Ozon на российском рынке
#интернет-магазины
#рынок
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Рубль стал основной валютой в расчётах России за экспорт с Европой и Азией
16 марта 2024, 11:10

Фото: iStock/Elena Chelysheva

Рубль стал основной валютой при расчётах за российский экспорт с Европой и Азией по итогам 2023 года. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на статистику Центробанка РФ.
Отмечается, что в прошлом году 39% платежей за поставки товаров и услуг за рубеж проходили в российской валюте. За первые полгода доля рубля в расчётах выросла на 11,2%, а за последние пять лет рост составил 24%.

По данным ЦБ РФ минимальная доля рубля была зафиксирована в 2021 году. В этот период в российской валюте было проведено всего 14,3% платежей.

Второе место при расчётах за российский экспорт в прошлом году поделили доллар и евро. На них пришлось 31,5% платежей. Такие показатели в два раза меньше тех, что фиксировались в 2022 году (63,6%).

Остальные 29,4% платежей пришлись на валюты дружественных государств. По итогам 2023 году их использование возросло в 3,4 раза. По показателям 2022 года их использование составляло всего 8,6%.

Читайте также:

Аналитик раскрыл, что случится с рублём после президентских выборов

Bloomberg: российская экономика растет, несмотря на санкции

Аналитик Антонов спрогнозировал замедление инфляции в России
#экономика
#рубль
#валюта
#доллар
#евро
#экспорт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Аналитик раскрыл, что случится с рублём после президентских выборов
Финансовый аналитик Антонов: Политическая стабильность оказывает поддержку рублю
16 марта 2024, 11:10

Фото: iStock/Larineb

Стабильность российской валюту на следующей неделе определят президентские выборы, об этом сообщил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в интервью для «Прайм».
Помимо выборов на пост главы российского государства, динамику курса рубля также определит заседание по ставке, которое должно состояться в Центральном банке. Антонов отметил, что первый фактор уже учтён рынком. Он также подчеркнул, что политическая стабильность в стране оказывает поддержку российской валюте.

«Ожидается сохранение ставки на 16%. Для ее устойчивого снижения потребуется более длительный период поддержания жестких условий. Само заседание, вероятно, не окажет влияния на рынок, но может оказать выступление главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной на пресс-конференции», — цитирует агентство слова аналитика.

Читайте также:

Рубль добился рекордной доли в оплате импорта из Америки и Африки взамен Европы

Инвестстратег Бахтин: Интервью незначительно повлияло на курс валюты

Финансист Бабин: Налоговый период оказывает позитивное влияние на курс рубля
#выборы
#рубль
#экономика
#центробанк
Следите за нашими новостями
в удобном формате
FT: Сотни заводов в Китае станут «зомби»
FT: В Китае появятся сотни «заводов-зомби» из-за перехода на электрокары
16 марта 2024, 01:26

Фото: iStock/ Alan_P

На китайском авторынке появятся сотни «заводов-зомби» из-за стремительного перехода на электромобили, что привело к остановке продаж авто с двигателем внутреннего сгорания, пишет Financial Times. ​По данным издания, такая ситуация привела к резкому падению стоимости активов заводов по производству автомобилей с ДВС.
Так, производство автомобилей с ДВС в Китае к 2023 году сократилось на 37% в сравнении с пиковым показателем в 17,7 млн в 2017 году. По данным шанхайской консалтинговой компании Automobility, на сегодняшний день в стране используется только половина установленной мощности заводов по производству авто с ДВС.

Проблема с активами заводов по производству авто с ДВС предвидилась в течение многих лет, отмечается в статье. В пример приводится концерн Hyundai, который в 2017 году инвестировал $1,15 млрд в новый завод в Чунцине на юго-западе КНР производственной мощностью в 300 тыс. автомобилей с ДВС в год. Через шесть лет компании пришлось продать новый завод менее чем за четверть инвестиционной стоимости.

Завод в Чунцине стал одним из сотен «заводов-зомби», появление которых аналитики прогнозируют в Китае в ближайшей перспективе.

Читайте также:

«Автостат»: гибриды и электрокары подорожают в России на миллионы рублей

Автоэксперт Цыганов назвал возможную проблему владельцев китайских электрокаров

Автоэксперт Шапарин раскрыл правду об электрокарах в России
#завод
#производство
#электромобили
#авто
#компании
#переход
#автопроизводители
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф