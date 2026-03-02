В Москве существенно подорожало вторичное жилье

02 марта 2026, 09:45

Аналитик Попов: Цены на вторичное жилье в Москве выросли с января на 6%

Фото: iStock/marchmeena29

В Москве в начале 2026 года рост цен на квартиры на вторичном рынке существенно опережает прошлогоднюю тенденцию. Об этом сообщил главный аналитик компании «Циан» Алексей Попов.





По его словам, цены за первые два месяца года выросли на 6% — до 401 тысячи рублей за один кв. м. Притом, что за весь 2025 год рост составил всего 9%.





«Часть этой индексации — следствие добавления в базу вторички новостроек, сданных в 2024 году. Но есть и признаки естественного роста цен. Высокие темпы продажи в декабре 2025 убрали «с витрины» много недорогих объектов, а часть воодушевленных хорошим уровнем спроса продавцов повысила цены», — пояснил Попов Агентству городских новостей «Москва».