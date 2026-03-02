В России ожидают восстановления спроса на кредиты

02 марта 2026, 09:24

Экономист Сироткин предрек восстановление спроса россиян на кредиты в 2026 году

Фото: iStock/alexialex

В 2026 году на рынке розничного кредитования может сформироваться тренд на восстановление. Об этом «Газете.Ru» рассказал старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин.