Достижения.рф

В России ожидают восстановления спроса на кредиты

Экономист Сироткин предрек восстановление спроса россиян на кредиты в 2026 году
Фото: iStock/alexialex

В 2026 году на рынке розничного кредитования может сформироваться тренд на восстановление. Об этом «Газете.Ru» рассказал старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин.



По мнению эксперта, некоторые граждане, которые в 2025 году не брали на себя новые финансовые обязательства, могут в 2026 году снова задуматься о получении кредита. Ожидается, что отложенный спрос начнет постепенно реализовываться.

Качество заемщиков, как предполагает экономист, останется высоким: банки продолжают усиливать требования к платежеспособности клиентов и их кредитной истории. Важным фактором для рынка остается политика Центрального банка России.

Сироткин отмечает, что доступные кредиты привлекают больше людей и расширяют круг потенциальных заемщиков. Однако, по его словам, говорить о значительном смягчении стандартов пока преждевременно.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0