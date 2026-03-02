В России ожидают восстановления спроса на кредиты
В 2026 году на рынке розничного кредитования может сформироваться тренд на восстановление. Об этом «Газете.Ru» рассказал старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Андрей Сироткин.
По мнению эксперта, некоторые граждане, которые в 2025 году не брали на себя новые финансовые обязательства, могут в 2026 году снова задуматься о получении кредита. Ожидается, что отложенный спрос начнет постепенно реализовываться.
Качество заемщиков, как предполагает экономист, останется высоким: банки продолжают усиливать требования к платежеспособности клиентов и их кредитной истории. Важным фактором для рынка остается политика Центрального банка России.
Сироткин отмечает, что доступные кредиты привлекают больше людей и расширяют круг потенциальных заемщиков. Однако, по его словам, говорить о значительном смягчении стандартов пока преждевременно.
