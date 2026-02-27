Депутат Панеш: россиянам могут отказать в ипотеке из-за наличия кредитных карт
Россиянам могут отказать в ипотеке из-за открытой кредитной карты, даже если по ней нет задолженности. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.
По его словам, банки учитывают не только фактический долг, но и доступный лимит по кредитке. Даже если карта не используется, финансовая организация рассматривает её как потенциальное обязательство, которое может быть активировано в любой момент. Это напрямую влияет на показатель долговой нагрузки, который сейчас является ключевым при одобрении ипотеки.
Панеш в беседе с «Газетой.ru» пояснил, что при доходе в 100 тысяч рублей и наличии карты с лимитом 200 тысяч банк может учесть всю сумму лимита при расчётах. В результате долговая нагрузка будет выглядеть выше, чем есть на самом деле. Депутат посоветовал перед подачей заявки закрыть все кредитные карты, однако процедура может занять от 30 до 60 дней.
