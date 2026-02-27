Депутат Панеш: россиянам могут отказать в ипотеке из-за наличия кредитных карт

27 февраля 2026, 16:23

Фото: iStock/Ake Ngiamsanguan

Россиянам могут отказать в ипотеке из-за открытой кредитной карты, даже если по ней нет задолженности. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.