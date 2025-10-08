В МВФ раскрыли, когда глобальный госдолг превысит объем экономики мира

08 октября 2025, 21:51

МВФ: глобальный госдолг превысит объем экономики мира к 2029 году

Фото: istockphoto/JHVEPhoto

Глобальный государственный долг к 2029 году превысит объём всей мировой экономики. С таким предупреждением в Вашингтоне выступила управляющий директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, сообщает РИА Новости.