В МВФ раскрыли, когда глобальный госдолг превысит объем экономики мира
Глобальный государственный долг к 2029 году превысит объём всей мировой экономики. С таким предупреждением в Вашингтоне выступила управляющий директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, сообщает РИА Новости.
По её словам, по прогнозам МВФ к 2029 году соотношение совокупного государственного долга к мировому ВВП превысит 100 процентов. Основная причина роста — увеличение заимствований как в развитых странах, так и в развивающихся экономиках с рынком.
Георгиева подчеркнула, что нарастание госдолга ведёт к росту процентных выплат, давлению на стоимость заимствований, вытеснению прочих расходов и снижению способности правительств смягчать экономические шоки.
Ранее основатель бюллетеня High Yield Economics Дэниэл Альтман предупредил о риске беспрецедентного валютного кризиса в обозримом будущем из‑за высокого уровня госдолга у семи развитых стран.
По его словам, ситуация напоминает финансовые кризисы 1990‑х в Азии и России, но может иметь ещё большие масштабы: общий долг Канады, Франции, Японии, Испании, Италии, Великобритании и США превышает 100% ВВП.
