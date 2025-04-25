МВФ предположил, когда закончится конфликт на Украине

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Международный валютный фонд (МВФ) предполагает, что украинский кризис закончится в текущем году. Такая информация опубликована в свежем отчете организации.
Эксперты подсчитали, что украинское население сегодня составляет 32,9 миллиона человек, а завершение боевых действий приведет к возвращению части беженцев из-за границы. Ожидается, что в следующем году численность населения Украины должна вырасти до 33,4 миллиона человек.
По оценке фонда, до февраля 2022 года на Украине проживал 41 миллион человек. В конце марта МВФ спрогнозировал, что в базовом сценарии украинский конфликт закончится в последние месяцы текущего года.
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По оценке фонда, до февраля 2022 года на Украине проживал 41 миллион человек. В конце марта МВФ спрогнозировал, что в базовом сценарии украинский конфликт закончится в последние месяцы текущего года.
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Никита Кротов