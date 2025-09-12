МВФ указал на многомиллиардный просчет Киева
Международный валютный фонд (МВФ) установил, что киевский режим недооценил свои потребности во внешнем финансировании на 20 миллиардов долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
Согласно полученным данным, расхождения в оценках были выявлены в ходе переговоров в Киеве на прошлой неделе. Одной из главных тем встречи было финансирование Украины на 2026-2027 годы.
«(МВФ считает, что) потребности Украины (...) в течение следующих двух лет могут быть на 20 миллиардов долларов выше, чем оценивает правительство в Киеве», — говорится в материале.
Устранение этих разногласий является критически важным условием для рассмотрения запроса Украины на новую кредитную программу МВФ.
Bloomberg подчеркивает, что Киеву следует действовать осмотрительно. Текущее правительство уже сталкивается с определенными трудностями в привлечении дополнительной помощи от своих ключевых международных партнеров.
9 сентября президент США Дональд Трамп в интервью радиостанции WABC заявил, что разрешение конфликта на Украине первоначально казалось США «самым простым». Однако ситуация осложнилась «из‑за взаимной вражды» между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.