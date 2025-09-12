МВФ указал на многомиллиардный просчет Киева

12 сентября 2025, 06:16

Bloomberg: МВФ обнаружил просчет Киева на $20 миллиардов в оценке потребностей

Фото: iStock/Andrii Atanov

Международный валютный фонд (МВФ) установил, что киевский режим недооценил свои потребности во внешнем финансировании на 20 миллиардов долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.





Согласно полученным данным, расхождения в оценках были выявлены в ходе переговоров в Киеве на прошлой неделе. Одной из главных тем встречи было финансирование Украины на 2026-2027 годы.





«(МВФ считает, что) потребности Украины (...) в течение следующих двух лет могут быть на 20 миллиардов долларов выше, чем оценивает правительство в Киеве», — говорится в материале.