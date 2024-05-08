В МВФ сообщили о разделении мировой экономики на блоки из-за геополитики

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Мировая экономика под влиянием углубляющихся геополитических разногласий оказалась разделена на три основных блока. Они включают в себя страны, которые опираются на США, Китай, а также несвязанные государства.
Такие выводы опубликовали аналитики Международного валютного фонда (МВФ) в докладе, посвящённом влиянию геополитики на мировую торговлю. По оценкам экспертов МВФ, наметившиеся разделения в мировой экономике на отдельные группы привели к росту числа существующих торговых ограничений на различные товары, услуги и инвестиции. В 2023 году совокупное число таких ограничений превысило три тысячи.
В МВФ также отметили, что за период с 2017 по 2023 год доля Китая в импорте США сократилась на 8%. Причиной этого стали возрастающие разногласия между Пекином и Вашингтоном. Что касается прямой торговли между Россией и Западом, то она, по мнению аналитиков, «рухнула» на фоне украинского конфликта.
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Александр Бойцов