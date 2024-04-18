Экономист Федюкович рассказала, сколько продлятся санкции против РФ

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Эксперт аналитического центра университета «Синергия», кандидат экономических наук Екатерина Федюкович высказала мнение о том, что санкции против России со стороны Запада продлятся ещё долго и не завершатся с окончанием СВО.
«Нас может ожидать новый железный занавес, но не с нашей стороны, а со стороны Европы и США. Слишком много политических факторов. В моем представлении санкции с нами надолго», — прокомментировала в беседе с Газета.ру специалист.
Ранее стало известно, что Бельгия и Чехия предлагают ввести новый режим санкций ЕС против РФ «за вредоносную деятельность» из-за якобы вмешательства в европейские институты. Данные следуют из распространенного в Бельгии письменного обращения бельгийского и чешского премьер-министров к руководителям Европейского совета, Еврокомиссии и Европарламента.
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Мелисса Тимофеева