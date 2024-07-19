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В Подмосковье выпустили более 20% мучных кондитерских изделий в ЦФО

19 июля 2024, 19:29
Фото: Минсельхозпрод МО

Фото: Минсельхозпрод МО

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За первые пять месяцев этого года объём производства мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения составил в Подмосковье 6,9 тыс. тонн. В регионе произвели более 20,5% от общего объёма в Центральном федеральном округе, рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.


«Подобных результатов удалось достичь за счёт работы таких производителей, как «ХЛЕБ САБУРОВО» ОП «Серпуховхлеб им. В.П. Фокина», «Эко-меню» и «КОНДИТЕРСКИЙ ДОМ» АО «Волоколамскхлеб». Они выпускают бисквитные, муссовые, медовые, песочные, блинные торты, а также торты с ягодами», – перечислили в министерстве.
Там напомнили, что ежегодно 20 июля во всём мире отмечается День торта.

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#минсельхозпрод мо
#продукты
#кондитерские изделия
#подмосковье
#московская область
#цфо
Аналитик Мехтиев развеял миф о «наказании» банками за несколько льготных ипотек
19 июля 2024, 18:52

Фото: iStock/Dacharlie

Заместитель председателя Экспертного совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг, основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев опроверг информацию о том, что банки «наказывают» россиян за две и более льготных ипотек, приостанавливая такие кредиты и поднимая процентные ставки.
Специалист пояснил, что поднятие ставок и прекращение выдачи льготных ипотек некоторыми банками – абсолютно разные вещи.

«Какое наказание, если человек взял две льготные ипотеки? Ставка по кредиту — это наказание? Не забывайте, что льготная ипотека может быть одна — или ты айтишник, или у тебя молодая семья. Банки повышают ставки, потому что высокая ключевая ставка. Поэтому все статьи об этом — чистая мифология, и не надо ею заниматься», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Мехтиев.

До этого сообщалось, что в июне в России из всех ипотечных кредитов 66% было оформлено с господдержкой. Как пишут «Известия», Объединенное кредитное бюро (ОКБ) выяснило, что за первое полугодие года банки выдали 389,49 тыс. льготных ипотечных кредитов, что составило 58% от общего количества и 70% от общего объема выдач кредитов на покупку жилья.

Ранее стало известно, что российские банки начали повышать ставки россиянам, которые оформили больше одной льготной ипотеки.

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#ипотека
#молодая ключевая ставка
#льготная ипотека
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В Подольске запустят производство деталей для промышленного оборудования
19 июля 2024, 18:22

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В индустриальном парке «Сынково» в городском округе Подольск появится производство соединительной и запорной арматуры для обвязки контрольно-измерительных приборов. Развивать его будет компания «ДК+Сервис», специализирующаяся на поставках деталей для промышленного оборудования, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«Компания была первым резидентом цифрового промышленного коворкинга «Лайт индастриал» в индустриальном парке «Сынково». Объём инвестиций в проект превысил 60 млн рублей. В этом году компания решила расширить сферу деятельности – не только быть поставщиком продукции, но и запустить собственное производство. В покупку дополнительного оборудования инвестировано ещё 15 млн рублей. Сейчас компания монтирует его», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Компания 2019 году стала резидентом «Сынково». Это позволило значительно увеличить товарные запасы и обороты, направить прибыль на приобретение оборудования. Уже в этом году планируется заместить 10-15% продукции импортного производства, а в следующие пять лет нарастить производственные мощности в несколько раз.

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#мининвест мо
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#инвестиции
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#подольск
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Новой подмосковной ферме передали около 200 га земли под овёс и пшеницу
19 июля 2024, 15:48

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Почти 200 гектаров земли сельскохозяйственного назначения передали в аренду фермерскому хозяйству, зарегистрированному в марте текущего года в деревне Петрушино Ленинского городского округа, сообщает пресс-служба Минимущества Московской области.
«Фермерскому хозяйству в пятилетнюю аренду предоставили четыре участка сельхозземли общей площадью 197 гектаров. Участки расположены в Павлово-Посадском городском округе», — говорится в сообщении.
В этом году арендатор должен расчистить землю от деревьев и кустарника, а также провести пахотные работы. А будущей весной эта территория должна быть засеяна пшеницей и овсом.

Отмечается, что на расчистку земель сельскохозяйственного назначения от древесно-кустарниковой растительности в Московской области можно получить субсидию, которая покроет до 50% затрат. Заявки на эту субсидию принимаются ежегодно.

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#московская область
#подмосковье
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Страны ЕС направят замороженные российские активы на помощь Украине
URA.ru: Украина получит с 1,55 млрд евро с российских замороженных активов
19 июля 2024, 15:19

Фото: IStock/artJazz

Депозитарий Euroclear впервые переведет транш в европейский фонд помощи Украине. Сумма составит 1,55 млрд евро. Средства были получены от замороженных российских активов, сообщает URA.ru.
На официальном сайте компании указана сумма первого перевода, которая составит около 1,55 млрд евро.

Euroclear пишет, что более чем €3,4 млрд из €4 млрд полученных процентных доходов относятся к российским санкционным активам. Оставшаяся после перевода Украине сумма откалывается на риски и непредвиденные расходы.

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#рф
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Россиян предупредили о подорожании товаров на маркетплейсах
Аналитик Анфиногенов: ожидается повышение цен на товары на маркетплейсах
19 июля 2024, 14:34

Фото: iStock/Tevarak

В России могут подорожать товары на маркетплейсах, предупредил аналитик рынка товаров повседневного спроса Александр Анфиногенов.
Риск подорожания высок из-за изменений в Таможенном кодексе Евразийского экономического союза, рассказал он в беседе с «360».

Однако, аналитик убеждён, что сильного повышения цен ожидать не стоит. Он отметил, что это, скорее всего, будет «не так заметно».

Кроме того, эксперт оценил всю эту ситуацию как неясную. Создаётся ощущение, что маркетплейсы до этого момента торговали в теневой зоне, а теперь выходят в законодательное поле. Однако на самом деле это не так.

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#маркетплейс
#товары
#цены
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В Раменском запустили производство деревянных и бамбуковых жалюзи
19 июля 2024, 14:30

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

На территории производственно-складского комплекса FOROOM в Раменском городском округе запустили производство деревянных жалюзи. Объём выпускаемой продукции за счёт этого увеличила компания «Фирма «КАЛИТА», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Компания специализируется на проектировании и изготовлении солнцезащитных систем - жалюзи, рулонных и римских штор. В запуск новой производственной линии компания инвестировала около 20 млн рублей. Штат сотрудников расширен со 150 до 165 человек.
«Большая часть станков для производства деревянных жалюзи разработана и произведена компанией самостоятельно. В прошлом году в рамках проекта по технологической безопасности на территории предприятия инвестор запустил собственное производство оборудования. Благодаря этому «Фирме «КАЛИТА» удалось полностью отказаться от приобретения импортного оборудования. В Раменском компания запустила завод в ноябре 2021 года. Объем инвестиций в реализацию всего проекта превысил 500 млн рублей», – сказала зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Компания производит солнцезащитные изделия массового потребления, которые используются в квартирах, офисах, школах, больницах, поликлиниках. Новую линейку деревянных жалюзи компания планирует продавать по всей России. В каталоге компании представлено 30 вариантов цветов и текстур деревянных жалюзи.
«Подобные изделия в России производят лишь несколько компаний. Из-за высокой стоимости они недоступны для многих. Наша компания планирует этот стереотип разрушить, сделав из деревянных жалюзи товар массового спроса за минимальные деньги. В качестве сырья мы выбрали легкий сорт древесины – павловнию и бамбук», – отметил коммерческий директор компании Игорь Бритвин.
Чтобы сократить брак и стоимость конечной продукции, на предприятии постарались максимально автоматизировать все производственные процессы.

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#производство
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Названы самые востребованные профессии в России
РБК: работники в сфере продаж стали самыми востребованными в России
19 июля 2024, 11:34

Фото: IStock/David Gyung

В первые шесть месяцев 2024 года самыми востребованными работниками в России стали специалисты по продажам, следует из исследования ПЭК и рекрутинговой платформы hh.ru, передает РБК.
Число опубликованных вакансий в этой сфере превысило 1 миллион. К числу наиболее востребованных специалистов отнесены также работники в сферах обслуживания сервисов, строительства, недвижимости, доставки и логистики.

При этом издание уточняет, что работодателям не хватает более «практичных» работников: водителей, продавцов, слесарей, сантехников, грузчиков.

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#работодатель
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Остался месяц: Экономист раскрыл, что обсуждают власти ради удержания цен на бензин
Экономист Переславский: в августе может заметно подорожать бензин на АЗС
19 июля 2024, 02:50

Фото: istock / kckate16

Российски власти проводят оценку целесообразности продления запрета экспорта бензина на сентябрь-октябрь, а для непроизводителей топлива – вплоть до конца года. Руководитель отдела экономических исследований CM Service Николай Переславский в беседе с «Прайм» рассказал, как это кажется на ценах на АЗС.
Эксперт напомнил, что в настоящее время действует временный запрет на экспорт бензина до 1 августа. Нехватки горючего в регионах нет, но цены в оптовом звене достигли максимума с октября 2023 года. Это произошло из-за увеличения экспорта — цены за границей выше российских в два раза, поэтому производителям это выгодно.

Помимо этого, стоимость бензина толкает вверх начало уборочной кампании, плановые ремонты НПЗ и повреждения инфраструктуры из-за атак БПЛА. Следовательно, цены на заправках тоже начали расти, но пока в рамках инфляции.

Ускорение роста цен может произойти примерно через месяц, поэтому время на принятие решения о продлении запрета есть, а после стабилизации экспорт могут возобновить, подытожил Переславский.

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#запрет
#цены
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Подмосковье вышло в лидеры по числу производителей органической продукции
18 июля 2024, 21:40

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Московская область по итогам первого полугодия вошла в тройку регионов-лидеров по числу сертифицированных производителей органической продукции. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
Рейтинг представило Роскачество. Речь идёт об экологически чистых сельскохозяйственных товарах, сырье и продовольствии, изготовленных без применения синтетических добавок.
«Развитие рынка органической продукции – важная задача агропромышленного комплекса. 11 подмосковных предприятий развивают это направление и выпускают продукцию мясного и молочного направления, растениеводства, а также кофе. В целях популяризации этой области ведётся работа с товаропроизводителями», – рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Двойных.
В числе подобных производителей в министерстве назвали многопрофильные хозяйства Ферма М2 «Шульгино», ЗАО «ЭКО-ферма «Рябинки», ЗАО «ПР «Васильевское», ООО «Завод Георгиевский. Традиции качества» ООО «Коломенская ягода» и другие.

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#сельское хозяйство
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#подмосковье
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