В Подмосковье выпустили более 20% мучных кондитерских изделий в ЦФО

Фото: Минсельхозпрод МО
За первые пять месяцев этого года объём производства мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения составил в Подмосковье 6,9 тыс. тонн. В регионе произвели более 20,5% от общего объёма в Центральном федеральном округе, рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«Подобных результатов удалось достичь за счёт работы таких производителей, как «ХЛЕБ САБУРОВО» ОП «Серпуховхлеб им. В.П. Фокина», «Эко-меню» и «КОНДИТЕРСКИЙ ДОМ» АО «Волоколамскхлеб». Они выпускают бисквитные, муссовые, медовые, песочные, блинные торты, а также торты с ягодами», – перечислили в министерстве.Там напомнили, что ежегодно 20 июля во всём мире отмечается День торта.
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Лора Луганская