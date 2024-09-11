В семи подмосковных наукоградах заняты более 21 тыс. научных сотрудников

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В наукоградах Московской области трудятся более 21 тысячи научных сотрудников. Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Всего в регионе – семь наукоградов. Это Дубна, Жуковский, Черноголовка, Королёв, Реутов, Фрязино и Серпухов.
Вторым по числу сотрудников является наукоград Жуковский, где заняты 3,5 тыс. научных сотрудников. Это специалисты таких организаций, как ЦАГИ, Лётно-исследовательский институт им. М.М. Громова и другие.
Третий по этому показателю – наукоград Дубна, где работает 2,7 тыс. специалистов. Там расположены: Объединенный институт ядерных исследований, Дубненский машиностроительный завод им. Н.П. Фёдорова и другие организации.
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«На территории наукоградов области расположено 136 научно-производственных организаций, где трудоустроены свыше 21 тыс. научных работников. Самое большое число специалистов работает в Королёве – более 6,6 тыс. Среди крупнейших предприятий научно-промышленного комплекса муниципалитета – «РКК Энергия», ЦНИИмаш и АО «Композит», – отметила Зиновьева.
Вторым по числу сотрудников является наукоград Жуковский, где заняты 3,5 тыс. научных сотрудников. Это специалисты таких организаций, как ЦАГИ, Лётно-исследовательский институт им. М.М. Громова и другие.
Третий по этому показателю – наукоград Дубна, где работает 2,7 тыс. специалистов. Там расположены: Объединенный институт ядерных исследований, Дубненский машиностроительный завод им. Н.П. Фёдорова и другие организации.
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Лора Луганская