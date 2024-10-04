В Подмосковье наладят производство лазерных станков для металлообработки

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
В новое производство лазерных станков в Подмосковье инвестируют более 1,5 млрд рублей. Это предусматривает трёхстороннее соглашение, которое подписали на Международном форуме ОЭЗ 2024 Мининвест региона, компания «Лидермаш Станки» и особая экономическая зона «Дубна».
Подпись под документом поставили зампредседателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, гендиректор компании «Лидермаш Станки» Тамара Иванова и гендиректор ОЭЗ ТВТ«Дубна» Антон Афанасьев.
Приступить к возведению завода компания планирует летом будущего года. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию намечены на II квартал 2026-го. Весь проект компания планирует реализовать за пять лет.
Поставлять продукцию компания рассчитывает металлообрабатывающим предприятиям по всей России.
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«В рамках соглашения «Лидермаш Станки» построит в ОЭЗ «Дубна» предприятие по производству высокотехнологичного оборудования для металлообработки. Это имеет колоссальное значение для технологического суверенитета страны. Объем инвестиций составит 1,5 млрд рублей. Только на первом этапе на предприятии создадут 85 рабочих мест, а после выхода на проектную мощность штат сотрудников будет увеличен до 150», – рассказала Зиновьева.
Приступить к возведению завода компания планирует летом будущего года. Завершение строительства и ввод в эксплуатацию намечены на II квартал 2026-го. Весь проект компания планирует реализовать за пять лет.
Поставлять продукцию компания рассчитывает металлообрабатывающим предприятиям по всей России.
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Лора Луганская