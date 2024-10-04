Воробьёв: предприятие должно открывать свой бизнес в ОЭЗ в сжатые сроки

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв и заместитель председателя правительства России Александр Новак обсудили перспективы развития особых экономических зон на II Международном форуме ОЭЗ в Дубне. Глава региона поблагодарил за участие иностранных партнёров.
«В этом зале сидят люди, которые успешно реализуют проекты импортозамещения, обеспечивают технологический суверенитет страны и воплощают самые смелые идеи. Благодарю наших иностранных гостей, партнеров, которые сегодня здесь. Мы понимаем, что должны делать встречные шаги в разных направлениях. Также в Дубну приехали руководители особых экономических зон, делегации других регионов. Мы сегодня здесь, чтобы обсудить проблемы, которые власть должна решить, в том числе на законодательном уровне», – сказал Воробьёв.Он отметил, что в Подмосковье работают пять особых экономических зон, и все они заполнены. Помимо ОЭЗ, в регионе строят индустриальные парки.
«Там немного другой налоговый режим, но мы можем сделать так, чтобы каждое новое предприятие чувствовало поддержку. Важное решение принял наш президент и по особым экономическим зонам, и по промышленной ипотеке. Сейчас время требует гибких и быстрых решений, и всегда здорово, когда предприятие приходит на всё готовое, когда уже есть инфраструктура, есть 2 тыс. или 100 тыс. кв. м, где можно в короткий срок поставить станки и реализовать свою бизнес-модель», – отметил губернатор.Он подчеркнул, что власти региона заинтересованы дальнейшем развитии площадок ОЭЗ.
Всего в Московской области – пять особых экономических зон. Среди них четыре частных – во Фрязине, Ступине, Кашире и Домодедове, а также одна государственная – в Дубне. Решение наладить производство на таких территориях принимают всё больше компаний в сфере медицины, ИТ-технологий, электроники. ОЭЗ – это возможность для бизнеса быстро запустить производство, учитывая наличие льготных условий, всей необходимой инфраструктуры, доступность коммуникаций.
Кроме того, руководство Подмосковья активно поддерживает резидентов, установив льготные налоги на прибыль, имущество, земельный и транспортный налоги, нулевые таможенные пошлины. Регион помогает быстро получить все разрешения и выйти на стройплощадку.
«В ОЭЗ ведётся важная работа по внедрению современных высокотехнологичных производств, где работают молодые специалисты. Компании-резиденты не планируют останавливаться на достигнутом, будут развиваться и совершенствовать выпуск российского оборудования, обеспечивать заказы. Правительство поддерживает такие проекты, потому что именно бизнес, работающий в регионах, является драйвером экономики», – отметил Новак.В форуме, который проходит в Дубне 3 и 4 октября, участвуют более 500 представителей 44 регионов России, а также 15 стран.
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Лора Луганская